Папа Римський зустрівся з представником Російської православної церкви, який зробив заяви про війну

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

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У суботу, 26 липня, Папа Римський Лев XIV зустрівся з митрополитом Антонієм, високопоставленим кліриком Російської православної церкви. Це перша його зустріч з представником РПЦ, який нещодавно схвально відгукнувся про позицію покійного понтифіка Франциска щодо війни в Україні.

Коротке повідомлення про аудієнцію з митрополитом Волоколамським, який очолює відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, розмістила Служба преси Святого престолу.

Повідомлення Ватикану не містить подальших подробиць щодо змісту розмови.

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Відомо, що митрополит Антоній представляв РПЦ на похороні папи Франциска у Ватикані 26 квітня.

Сьогоднішня зустріч стала першою розмовою Папи Лева XIV з високопоставленим представником РПЦ після 18 травня, коли відбулася його інтронізація.

Недавні заяви митрополита Антонія

Незадовго до цієї зустрічі, у четвер, 24 липня, в італійському виданні La Repubblica вийшло інтерв’ю з митрополитом Антонієм, де той похвалив покійного Папу Франциска за його «збалансовану позицію» щодо війни в Україні та спробу «зрозуміти коріння конфлікту».

«Ми з вдячністю згадуємо, як він захищав вигнаних із Києво-Печерської лаври ченців та критикував заборону УПЦ. Я багато разів розмовляв з ним не лише про конфлікт, а й про релігійну свободу в Україні, тому я добре розумів, що він думав», — сказав представник РПЦ.

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У цьому ж інтерв’ю митрополит Антоній звинуватив католицьку церкву в тому, що вона нібито не нейтральна у цьому конфлікті. При цьому він вказав на вигадані «русофобські заяви» українських греко-католиків, які Ватикан нібито «ніколи не відкидав».

Також представник РПЦ сказав, що зустріч Лева XIV із патріархом Кирилом зараз не обговорюється. За словами російського митрополита, від зустрічі відмовляється Святий престол, а РПЦ «готова розглянути будь-яку нову пропозицію».

Як відомо, глава Російської православної церкви, патріарх Кирило був і залишається палким прихильником вторгнення РФ в Україну.

Водночас від моменту вступу на папський престол Лев XIV неодноразово закликав до миру і пропонував Ватикан як майданчик для мирних переговорів.

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Під час своєї першої телефонної розмови з президентом Володимиром Путіним на початку червня Папа Лев закликав Росію вжити заходів для припинення конфлікту.

Нагадаємо, під час візиту до Італії 9 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Під час цієї зустрічі понтифік підтвердив готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для переговорів.