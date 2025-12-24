ТСН у соціальних мережах

139
1 хв

Папа Римський звернувся до світу після відмови Росії від перемир’я - деталі

Глава Католицької церкви закликав поважати Різдво як день миру.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Папа Римський Лев

Папа Римський Лев / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV заявив, що відчуває «великий сум» через те, що Росія не погодилася на різдвяне перемир’я у війні проти України, яка триває вже майже чотири роки.

Про це понтифік повідомив з журналістами, пише Reuters.

«Серед того, що викликає в мене великий сум, є те, що, здається, Росія відмовилася від прохання про припинення вогню», — сказав Папа Лев XIV.

Глава Католицької церкви закликав сторони конфлікту бодай на Різдво припинити бойові дії.

«Я ще раз звертаюся до людей доброї волі з проханням поважати принаймні Різдво як день миру», — наголосив понтифік.

Папа висловив надію, що його заклик буде почутий і світ отримає хоча б коротку паузу у війнах.

«Можливо, нас почують, і тоді буде хоча б 24 години — один день миру — у всьому світі», — додав він.

Лев XIV, який став першим Папою Римським зі Сполучених Штатів, неодноразово виступав із закликами до припинення війни в Україні та досягнення миру шляхом діалогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія під час масованої атаки по Україні змінила напрямки ударів.

139
