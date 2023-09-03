Папамобіль із символом “Z”: польський тижневик висміяв проросійську заяву очільника Ватикану (фото)

Польський суспільно-політичний тижневик Wprost висміяв загравання Папи Римського Франциска з державою-агресором, опублікувавши красномовний колаж на обкладинці.

У неділю, 3 вересня, у соцмережі X (колишній Twitter) з’явився анонс нового номера.

На обкладинці зображено понтифіка у папамобілі, поставленому на шасі російського танка з позначкою "Z" - символом російської агресії, який називають путінською свастикою. Цей транспорт, з якого Папа Римський вітає вірян, проїжджає вулицею на тлі руїн житлових будинків.

Обкладинка тижневика Wprost від 4 вересня 2023 року / Фото: із соцмереж

Приводом для такого гіркого висміювання стала промова Папи Римського Франциска перед учасниками Всеросійської зустрічі католицької молоді у Санкт-Петербурзі. У ній він назвав росіян "спадкоємцями великої імперії, великої матінки-Росії".

Згодом представник Ватикану заявив, що понтифік “мав намір заохотити молодих людей зберігати і просувати все, що є позитивного у великій російській культурній і духовній спадщині, і точно не звеличувати імперіалістичну логіку та урядових осіб”.

Нагадаємо, під час візиту до Монголії Папа Римський Франциск закликав наслідувати традиції, які походять з Монгольської імперії.

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