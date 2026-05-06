Папі Римському не повірили в банку і поклали слухавку: деталі курйозного випадку

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV не зміг змінити дані у своєму американському банку через суворі правила безпеки.

Про це пише The New York Times.

Чому Папі Римському відмовили в оновленні даних

Детальніше про цей інцидент розповів близький друг понтифіка, преподобний Том Маккарті під час зустрічі з вірянами в Іллінойсі. За його словами, ситуація сталася приблизно через два місяці після того, як уродженець Чикаго Роберт Френсіс Превост став Папою Римським.

Понтифік зателефонував до банку як приватна особа, назвавшись Робертом Прево, щоб оновити номер телефона та адресу. Хоча Папа Римський сумлінно і правильно відповів на всі секретні запитання, операторка заявила, що цього замало, і він має особисто прийти до відділення.

«Він сказав: „Ну, я не зможу цього зробити. Я ж дав вам усі секретні питання“, — переказав отець Маккарті зміст розмови, що викликало сміх у залі.

Коли банківський службовець перепросив, але залишився непохитним, Папа Римський спробував інший підхід і вирішив розкрити свою особистість.

«Чи мало б для вас значення, якби я сказав вам, що я Папа Лев?» — запитав він.

За словами отця Маккарті, після цього запитання жінка просто поклала слухавку. Маккарті, який знає понтифіка від 1980-х років, у листуванні з журналістами підтвердив, що ця історія правдива. Питання з банком зрештою вдалося вирішити лише завдяки допомозі іншого священника, який мав вихід на президента фінансової установи. Речник Ватикану наразі не прокоментував цей випадок.

«Чи можете ви уявити, що вас знають як жінку, яка поклала слухавку на Папу?» — додав отець Маккарті.

