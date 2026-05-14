Папу Римского налякало використання ШІ у війнах: він згадав Україну

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння через активне використання штучного інтелекту у військовій сфері та назвав небезпечною тенденцією поєднання новітніх технологій із сучасними війнами.

Про це він сказав під час виступу перед студентами Римського університету La Sapienza, передає Reuters.

Понтифік окремо згадав війну в Україні, а також конфлікти на Близькому Сході.

Папа застеріг від «нелюдської еволюції» війни

Лев XIV наголосив, що розвиток штучного інтелекту не повинен знімати відповідальність із людей, які ухвалюють рішення щодо застосування сили.

«Потрібно уважно контролювати розвиток і використання штучного інтелекту як у військовій, так і в цивільній сферах, щоб технології не підміняли людський вибір і не поглиблювали трагедію конфліктів», — заявив понтифік.

За його словами, події в Україні, Газі, Лівані та Ірані демонструють «нелюдську еволюцію» взаємозв’язку між війною та новими технологіями.

Лев XIV розкритикував зростання військових витрат

Папа також висловився проти різкого збільшення оборонних бюджетів у Європі. Він звернув увагу на те, що торік військові витрати європейських країн зросли до рекордного рівня з часів завершення Холодної війни.

«Це лише посилює напруженість і небезпеку, скорочує інвестиції в освіту та медицину, підриває довіру до дипломатії та збагачує вузькі еліти, яким байдуже до спільного блага», — зазначив Лев XIV.

Папа закликав світову спільноту уважніше ставитися до наслідків технологічної гонки у сфері озброєнь та не допустити, щоб інновації ставали інструментом ще більш руйнівних конфліктів.

