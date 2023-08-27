Подружжя 4 роки не могло завагітніти: вони займались "неправильним" сексом, а дружина була незайманою

У Китаї подружжя чотири роки не могло завагітніти. Чоловік та дружина регулярно займались сексом, проте під час дослідження виявилось, що це був анальний секс, а дружина була все ще незайманою.

Про це пише mirror.co.uk.

Пара, чиї імена не розголошуються, але їм 26 і 24 роки, звернулася за професійною порадою після того, як не змогла завагітніти, незважаючи на регулярні статеві стосунки. Тоді медики виявили, що дружина була незайманою. Вона зізналася, що секс для неї був "зазвичай болючим".

Акушерка Лю Хунмей сказала: "Ця пара була дуже молодою, чоловікові 26 років, жінці 24. Вони були дуже здорові, але, незважаючи на те, що були одружені чотири роки, не могли завагітніти. Через це їхня сім'я завдавала їм багато стресу".

На запитання про історію хвороби дружини під час візиту, Лю розповіли, що пара регулярно займалася сексом. Дружина також розповіла, що кожен раз це було "надзвичайно боляче" для неї, але вона терпіла, сподіваючись завагітніти. Симптоми жінки наштовхнули лікаря Лю на думку, що у неї могло бути якесь гінекологічне захворювання. Але акушерка сказала, що була "шокована", коли обстеження показало, що дружина була незайманою.

Тоді акушерка оглянула анус жінки. Саме тоді медикиня дізналася, що пара помилково займалася анальним сексом протягом чотирьох років. Як повідомляється, лікар Лю вручила парі з міста Біцзе в південно-західній китайській провінції Гуйчжоу по підручнику зі статевого виховання.

Вона також дала їм "настанови" перед тим, як їх відправили додому. Поради, схоже, спрацювали, оскільки через кілька місяців надійшла звістка про вагітність дружини.

Лю сказала: "Чотири роки шлюбу, і ні чоловік, ні дружина не знали, як завагітніти. Пари, яким так бракує загальних знань, зустрічаються дуже рідко. Але нерідкі випадки, коли люди не мають сексуальних знань або мають хибні уявлення про них".

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