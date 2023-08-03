Пара російських туристів в аеропорту Барселони позбулася цінностей на 8,5 млн євро

В аеропорту Барселони спритні злодії поцупили у пари російських туристів сумку бренду Louis Vuitton з ювелірними прикрасами, розкішними годинниками та великою сумою готівки. Загальна вартість вкраденого становила понад 8,5 мільйона євро.

Про це у четвер, 3 серпня, повідомило іспанське видання Heraldo.

Крадіжка сталася, коли росіяни стояли біля валіз у черзі на реєстрацію на рейс авіакомпанії Emirates. За сумочкою із цінностями роззяви не вгледіли. У поліції росіяни повідомили, що там були коштовності та елітні годинники, а також 20 000 євро готівкою.

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Джерела, близькі до розслідування, повідомили, що серед викрадених ювелірних виробів була каблучка вагою 47 каратів, вартістю понад 4,5 мільйона євро, а також інші дорогоцінні речі та різні електронні пристрої.

Після скарги, поданої родиною, агенти переглянули записи з камер відеоспостереження аеропорту, що дозволило їм ідентифікувати виконавців пограбування, а також транспортний засіб, на якому вони втекли, орендовану машину.

Регіональна поліція Каталонії затримала підозрюваних в зухвалому пограбуванні, перехопивши їх на шосе приблизно за 100 кілометрів від аеропорту. Розпорядитися вкраденими вони не встигли.

Нагадаємо, у курортному місті Анталія в Туреччині російські туристи намагалися викрасти з готелю 35 кілограмів їжі. Громадян країни-агресорки спіймали на гарячому працівники готелю.

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