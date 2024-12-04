Пара, що зустрілася на побаченні наосліп і прожила у шлюбі 61 рік, померла з різницею у декілька днів

Подружжя з Техасу, яке прожило у шлюбі 61 рік, померло з різницею у чотири дні.

Про це пише NTK.

Марія і Адольф Гонсалеси познайомилися на побаченні наосліп. Це була ідеальна пара і 22 квітня 1963 року вони одружилися.

Згодом подружжя виховало трьох дітей і наполегливо працювало, щоб здійснити свою найбільшу мрію – побачити, як кожен з них закінчить коледж і зробить успішну кар'єру.

Вони були співвласниками сімейного бізнесу з оренди нерухомості і "створили багато спогадів, подорожуючи багатьма країнами та штатами на європейському та американському континентах".

Марія і Адольф Гонсалеси в молодості / Фото: Jam Press

На початку цього року вони попрощалися одне з одним, написавши некролог, присвячений їхньому "натхненному шлюбу".

Марія і Адольф Гонсалеси / Фото: Jam Press

На момент смерті Марії було 87 років. Прабабуся "торкнулася життя багатьох людей своїм теплом і великою добротою". Вона мирно померла вдома після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона 9 жовтня 2024 року. Її похорон відбувся 12 жовтня.

Із розбитим серцем, всього через день, її 89-річний чоловік також пішов із життя.

Марія і Адольф Гонсалеси / Фото: Jam Press

У пари залишилося троє дітей, п'ятеро онуків і четверо правнуків.

Племінниця покійних, Розі Коллін, назвала подружжя "прикладом того, який повинен мати вигляд шлюб і сім'я".

Сім'я подякувала всім за підтримку, яку вони отримали після їхньої смерті.

Нагадаємо, нещодавно чоловік помер в день похорону дружини після того, як пара "не провела жодної ночі в розлуці". Вони прожили у шлюбі 65 років.

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