ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Пара шість років їздила автівкою з останками маленької дитини

У США поліція розкрила моторошний злочин — пара позбулася двох дітей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Злочин шокував поліцейських

Злочин шокував поліцейських / © Associated Press

У США пара зі штату Колорадо розправилася з двома маленькими дітьми і шість років ховала їхні останки.

Про дивне вбивство пише видання The Pueblo Chieftain.

Поліцейські завдяки телефонному дзвінку виявили дитячі кістки, які належали 5-річному Хесусу та 3-річній Єсенії — дітям Хесуса Домінгеса-старшого. Він виховував дітей із новою партнеркою — Кореною Міньярез. Її мати і зателефонувала до поліції у січні 2024 року. Вона повідомила співробітникам про підозрілий контейнер, залитий бетоном, а також згадала, що відчувала запах розкладання.

Поліцейські перевірили зачіпки і виявили в контейнері рештки хлопчика, що розклалися. Кістки дівчинки лежали у валізі, захованій у машині пари. Судмедекспертиза з’ясувала, що дітей не стало 2018 року. Усі ці шість років пара їздила автівкою з останками дитини. Хесуса-старшого та Корену заарештували.

За словами Хесуса-старшого, Єсенії не стало у березні 2018 року.

У квітні 2018 року не стало Хесуса-молодшого. За свідченням чоловіка, як і сестра, він перестав дихати, коли перебував в машині, доки вони були на вулиці. Його кістки пара склала в багажник машини, а за кілька років здала її на металобрухт.

Поліція впевнена, що діти стали жертвами домашнього насильства. Розслідування продовжується.

Нагадаємо, у США затримано чоловіка, який скоїв низку злочинів. Дзвінок незнайомця до поліції допоміг затримати вбивцю.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie