Пара шість років їздила автівкою з останками маленької дитини

У США пара зі штату Колорадо розправилася з двома маленькими дітьми і шість років ховала їхні останки.

Про дивне вбивство пише видання The Pueblo Chieftain.

Поліцейські завдяки телефонному дзвінку виявили дитячі кістки, які належали 5-річному Хесусу та 3-річній Єсенії — дітям Хесуса Домінгеса-старшого. Він виховував дітей із новою партнеркою — Кореною Міньярез. Її мати і зателефонувала до поліції у січні 2024 року. Вона повідомила співробітникам про підозрілий контейнер, залитий бетоном, а також згадала, що відчувала запах розкладання.

Поліцейські перевірили зачіпки і виявили в контейнері рештки хлопчика, що розклалися. Кістки дівчинки лежали у валізі, захованій у машині пари. Судмедекспертиза з’ясувала, що дітей не стало 2018 року. Усі ці шість років пара їздила автівкою з останками дитини. Хесуса-старшого та Корену заарештували.

За словами Хесуса-старшого, Єсенії не стало у березні 2018 року.

У квітні 2018 року не стало Хесуса-молодшого. За свідченням чоловіка, як і сестра, він перестав дихати, коли перебував в машині, доки вони були на вулиці. Його кістки пара склала в багажник машини, а за кілька років здала її на металобрухт.

Поліція впевнена, що діти стали жертвами домашнього насильства. Розслідування продовжується.

