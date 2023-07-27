Пара виявила, що власник будинку з Airbnb зняв їхній секс у ванній на приховану камеру (фото)

Вони подали на власника до суду.
У США пара подала до суду на власника нерухомості Airbnb після того, як він нібито зняв їх на приховані камери, коли вони займалися сексом.
Згідно з судовими документами, отриманими Fox 5 DC, Кайєлі Гейтс та її наречений Крістіан Капраро мали близькість у ванній кімнаті.
Потім пара "лягла на ліжко, увімкнула фільм і почала розслаблятися", проїхавши 23 години до Сільвер-Спрінга, штат Меріленд, США, щоб провести дві ночі в будинку у серпні 2022 року.
Лежачи, вони помітили, що в кімнаті є два детектори диму, і Крістіан, який заробляє на життя установкою детекторів диму, запідозрив недобре. Згідно з позовом, він знайшов приховану камеру в детекторі над ліжком і таку саму камеру у ванній кімнаті.
Пара негайно пішла, а Крістіан витягнув приховану камеру зі спальні і зателефонував до поліцейського управління округу Монтгомері.
Кайєлі сказала, що в результаті інциденту вона відчула "збентеження, приниження, ганьбу та втрату гідності".
"У мене безумовно було багато сліз. Наприклад, я відчуваю, як моє серце починає сильно битися і тремтіти щоразу, коли я починаю думати про ситуацію. Мене трохи трясе, навіть коли я говорю про це", - поділилася вона.
Коли поліція відвідала будинок, вони виявили додаткову приховану камеру, замасковану під детектор диму, в підвалі, де зупинявся інший гість.
Адвокат пари Ден Вітні-молодший сказав, що їхній найбільший страх — це не знати, куди міг подітися запис, порівнявши це з відкриттям скриньки Пандори.
"Щойно ця скринька відкрита, коли цей запис зроблено, неможливо дізнатися, куди вона поділася, хто її відправив, чи була вона опублікована, чи потрапила вона до Інтернету?" - сказав він.
Володіє нерухомістю і здав її в оренду парі психіатр Крістофер Дж. Гойсс. Згідно з позовом, він жив у головній спальні будинку, коли прибула поліція.
Спочатку він погодився на обшук, але відмовився впустити поліцейських до спальні свого брата-близнюка Ларрі Гойсса, який також залишався у будинку.
Крістофер змусив поліцію повірити, що його брата на той час не було вдома, перш ніж вони зрозуміли, що він був.
Брат "зрештою з'явився, мабуть, після того, як витратив час на знищення доказів", — йдеться у позові.
У кімнаті Ларрі поліцейські знайшли замкнений сейф, а брат відмовився надати їм код.
Пізніше того ж дня поліція повернулася з ордером на обшук і відкрила сейф, щоб виявити "безліч прихованих камер, зокрема, крім іншого, детектори диму з прихованими камерами, видалені з ванної кімнати".
У позові йдеться, що Ларрі Гойсс наразі перебуває за ґратами за окремий інцидент, оскільки він визнав себе винним за федеральними звинуваченнями у незаконному використанні наркотиків та шахрайстві у сфері охорони здоров'я.
Повідомляється, що під час винесення вироку його адвокат описав Ларрі Гойсса як такого, що страждає на метамфетамінову залежність і психічне захворювання.
"Це змушує мене нервувати, не знаючи, чи хтось дивиться на мене дивно, чи є потенціал, який вони бачили. Це завжди ховається у мене в голові щоразу, коли я когось зустрічаю", - сказала Кайєлі.
Пара вимагає відшкодування збитків у розмірі понад 75 000 доларів за стрес і напругу, спричинене передбачуваним вторгненням у приватне життя. Крістофер Гойсс має 30 днів, щоб відповісти на позов.
Раніше він заперечував будь-які правопорушення, заявивши виданню, що, на його думку, є "можливість" того, що гості могли підкинути пристрої.
Нагадаємо, раніше у США ще одна дівчина знайшла шпигунську камеру в спальні номера з Airbnb. Вона показала, де її заховали.
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