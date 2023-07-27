Пара виявила, що власник будинку з Airbnb зняв їхній секс у ванній на приховану камеру (фото)

Вони подали на власника до суду.

У США пара подала до суду на власника нерухомості Airbnb після того, як він нібито зняв їх на приховані камери, коли вони займалися сексом.

Згідно з судовими документами, отриманими Fox 5 DC, Кайєлі Гейтс та її наречений Крістіан Капраро мали близькість у ванній кімнаті.

Потім пара "лягла на ліжко, увімкнула фільм і почала розслаблятися", проїхавши 23 години до Сільвер-Спрінга, штат Меріленд, США, щоб провести дві ночі в будинку у серпні 2022 року.

Кайєлі Гейтс та Крістіан Капраро / Фото: Kayelee Gates / Facebook

Лежачи, вони помітили, що в кімнаті є два детектори диму, і Крістіан, який заробляє на життя установкою детекторів диму, запідозрив недобре. Згідно з позовом, він знайшов приховану камеру в детекторі над ліжком і таку саму камеру у ванній кімнаті.

Пара негайно пішла, а Крістіан витягнув приховану камеру зі спальні і зателефонував до поліцейського управління округу Монтгомері.

Камера була у детекторі диму / Фото: KCourt Filing

Кайєлі сказала, що в результаті інциденту вона відчула "збентеження, приниження, ганьбу та втрату гідності".

"У мене безумовно було багато сліз. Наприклад, я відчуваю, як моє серце починає сильно битися і тремтіти щоразу, коли я починаю думати про ситуацію. Мене трохи трясе, навіть коли я говорю про це", - поділилася вона.

Коли поліція відвідала будинок, вони виявили додаткову приховану камеру, замасковану під детектор диму, в підвалі, де зупинявся інший гість.

Адвокат пари Ден Вітні-молодший сказав, що їхній найбільший страх — це не знати, куди міг подітися запис, порівнявши це з відкриттям скриньки Пандори.

"Щойно ця скринька відкрита, коли цей запис зроблено, неможливо дізнатися, куди вона поділася, хто її відправив, чи була вона опублікована, чи потрапила вона до Інтернету?" - сказав він.

Кайєлі Гейтс та Крістіан Капраро / Фото: Kayelee Gates / Facebook

Володіє нерухомістю і здав її в оренду парі психіатр Крістофер Дж. Гойсс. Згідно з позовом, він жив у головній спальні будинку, коли прибула поліція.

Спочатку він погодився на обшук, але відмовився впустити поліцейських до спальні свого брата-близнюка Ларрі Гойсса, який також залишався у будинку.

Крістофер змусив поліцію повірити, що його брата на той час не було вдома, перш ніж вони зрозуміли, що він був.

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Брат "зрештою з'явився, мабуть, після того, як витратив час на знищення доказів", — йдеться у позові.

У кімнаті Ларрі поліцейські знайшли замкнений сейф, а брат відмовився надати їм код.

Пізніше того ж дня поліція повернулася з ордером на обшук і відкрила сейф, щоб виявити "безліч прихованих камер, зокрема, крім іншого, детектори диму з прихованими камерами, видалені з ванної кімнати".

У позові йдеться, що Ларрі Гойсс наразі перебуває за ґратами за окремий інцидент, оскільки він визнав себе винним за федеральними звинуваченнями у незаконному використанні наркотиків та шахрайстві у сфері охорони здоров'я.

Повідомляється, що під час винесення вироку його адвокат описав Ларрі Гойсса як такого, що страждає на метамфетамінову залежність і психічне захворювання.

"Це змушує мене нервувати, не знаючи, чи хтось дивиться на мене дивно, чи є потенціал, який вони бачили. Це завжди ховається у мене в голові щоразу, коли я когось зустрічаю", - сказала Кайєлі.

Пара вимагає відшкодування збитків у розмірі понад 75 000 доларів за стрес і напругу, спричинене передбачуваним вторгненням у приватне життя. Крістофер Гойсс має 30 днів, щоб відповісти на позов.

Раніше він заперечував будь-які правопорушення, заявивши виданню, що, на його думку, є "можливість" того, що гості могли підкинути пристрої.

Нагадаємо, раніше у США ще одна дівчина знайшла шпигунську камеру в спальні номера з Airbnb. Вона показала, де її заховали.

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