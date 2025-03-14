Пара вбила 16-річну вагітну, розрізала їй живіт і викрала дитину – фото

У Бразилії подружня пара була заарештована за підозрою у вбивстві вагітної дівчини, якій розрізали живіт, щоб викрасти дитину.

Про це повідомляє NTK.

Тіло Емілі Сени було знайдено в неглибокій могилі на задньому дворі будинку підозрюваних.

Поліція вважає, що Емілі, якій було 16 років і яка була на дев'ятому місяці вагітності, задушили кабелем.

Емілі Сена / Фото: Jam Press

На її животі були порізи і ознаки того, що вона намагалася захистити себе в середу, 12 березня, в Куябі.

Подружжя вбило 16-річну вагітну та забрало малюка / Фото: Jam Press

Детектив Кайо Александре повідомив місцевим ЗМІ, що пара "використала холодну зброю, щоб витягти дитину".

Поліція вважає, що Наталі Перейра і Крістіан Арруда хотіли видати дитину за свою власну. Один із них опублікував фотографію немовляти в соціальних мережах незабаром після вбивства Сени і підписав її: "Ласкаво просимо, моя донечко".

Наталі Перейра і Крістіан Арруда / Фото: Jam Press

Донька Емілі Сени / Фото: Jam Press

Вони були заарештовані 13 березня в лікарні в Куябі після спроби зареєструвати новонароджену. Медики повідомили поліцію про підозрілу поведінку Перейри, помітивши невідповідності в її акаунті.

25-річна Перейра нібито спілкувалася із Сеною в соціальних мережах і стверджувала, що має двох дітей, а третя дитина от-от з’явиться на світ. Вона сказала вагітній дівчині, що у неї є дитячий одяг і дитяче ліжечко, які вона може віддати їй безкоштовно.

"Вона сказала, що має багато дитячого одягу і хотіла б віддати частину Емілі. Вона надіслала їй адресу і навіть переказала гроші через Pix, щоб моя дочка могла поїхати туди і забрати їх. Але вона поїхала і більше не повернулася", – розповіла згорьована мама Сени, Ана Меридіан.

Майбутня мама приїхала до пари по речі для малюка / Фото: Jam Press

Перейра та 28-річний Арруда – шефкухар – зараз перебувають під вартою. Їм висунуто звинувачення у вбивстві за обтяжувальних обставин, приховуванні тіла та перешкоджанні здійсненню правосуддя.

Новонароджена все ще перебуває під наглядом, і Меридіан відвідала її в лікарні.

У вбитої дівчини залишився чоловік. Перейра переконала її не брати його з собою, коли вона відвідала будинок подружжя.

Детектив Александре сказав: "Вона приїхала і одразу ж зазнала цього акту жорстокості. Судові слідчі все ще працюють на місці події, намагаючись з'ясувати, що саме сталося".

Нагадаємо, 57-річну жінку вбила пальма після того, як вона оговталася від ДТП. Декілька місяців тому італійка ледь не загинула внаслідок аварії.

Читайте також: