Пара влаштувала інтим під час руху авто на швидкості 140 км/год: як відреагувала поліція

На трасі в Німеччині правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які займалися сексом прямо під час руху автомобіля. Машина рухалася з великою швидкістю та створювала небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Про інцидент повідомляє із посиланням на поліцію міста Мюнстер Der Spiegel.

За даними видання, подія сталася у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на автобані A1. Водій та його пасажирка поводилися на трасі підозріло — їхній автомобіль рухався з помітними відхиленнями від смуги, наче водій не контролював транспортний засіб. Очевидець, який їхав позаду, повідомив, що Ford кілька разів мало не злетів із дороги, а одна з вантажівок була змушена різко виїхати на узбіччя, аби уникнути зіткнення.

Коли свідок обігнав авто, він зрозумів причину небезпечної манери водіння: за кермом чоловік займався статевим актом зі своєю пасажиркою, не зупиняючи машину, яка рухалася зі швидкістю близько 140 кілометрів на годину.

Після повідомлення очевидця поліція швидко відреагувала. Правоохоронці зупинили автомобіль на території автозаправної станції неподалік Мюнстера. За кермом перебував 37-річний чоловік, поруч — 33-річна жінка.

Наразі водій став фігурантом кримінального провадження за небезпечне втручання у дорожній рух. Як уточнили в поліції, його дії створювали реальну загрозу життю інших водіїв, адже контроль над транспортним засобом у момент інтимних дій був частково втрачений.

Правоохоронці нагадали, що подібна поведінка на автошляхах не лише неприпустима, а й карається за законами Німеччини. Навіть короткочасна втрата уваги на високій швидкості може призвести до трагічних наслідків.

