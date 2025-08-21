Пара виявила скарб із минулого під підлогою на кухні

Монети продали на аукціоні / © Associated Press

У Великій Британії пара випадково виявила скарб XVII століття під час ремонту на своїй фермі в Західному Дорсеті.

Про це повідомляє Popular Mechanics.

Роберт і Бетті Фукс виявили близько 100 монет часів першої англійської громадянської війни, коли ремонтували підлогу на кухні свого котеджу. Скарби, заховані в керамічному горщику, включали золоті монети часів Якова I та Карла I, а також шилінги та доби Єлизавети I.

«Якось увечері чоловік покликав мене і показав знахідку — всі монети були акуратно складені у відрі», — розповіла Бетті Фукс.

Скарби, що отримали назву «Пуртонський скарб», нещодавно продали на аукціоні Duke’s за 75 тисяч доларів.

Експерти Британського музею встановили, що монети помістили під підлогу між 1642 та 1644 роками, коли місцеві жителі ховали цінності від військ, що мародерують.

Дорсет у XVII столітті був стратегічним регіоном, де стикалися інтереси роялістів та парламентаріїв. Багато заможних родин змінювали політичні симпатії залежно від обставин. Власники скарбу, ймовірно, не пережили воєнного конфлікту або не змогли повернутися за своїми заощадженнями.

