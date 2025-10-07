ТСН у соціальних мережах

Світ
854
1 хв

Пара загинула в гарячій ванні після святкування дня народження доньки — подробиці трагедії

У Сан-Жозе пара померла від теплового удару у ванні мотелю після святкування дня народження доньки. Поліція підтвердила вплив алкоголю та наркотиків.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Джеферсон Луїс Сагас і Ана Кароліна Сілва

Джеферсон Луїс Сагас і Ана Кароліна Сілва / © Metro

У Бразилії чотирирічна дівчинка залишилася сиротою після того, як її батьки, Джеферсон Луїс Сагас і Ана Кароліна Сілва, померли від теплового удару в гарячій ванні мотелю, перебуваючи під впливом алкоголю та наркотиків.

Про це повідомляє Metro.

11 серпня 37-річний офіцер військової поліції Джеферсон Луїс Сагас і його 41-річна партнерка Ана Кароліна Сілва святкували четвертий день народження доньки у фуд-парку, а потім відвідали нічний клуб. Близько півночі вони заселилися в мотель “Даллас”, де були знайдені мертвими у ванні з водою температурою 50°C і увімкненим обігрівачем. Судово-медичний експерт Андресса Бур Фронца встановила, що причиною смерті стало екзогенне отруєння (алкоголь і кокаїн), яке спричинило зневоднення, тепловий колапс і відмову органів.

Поліція виключила ураження електричним струмом, утоплення, отруєння чадним газом чи причетність третіх осіб, дослідивши номер мотелю, автомобіль пари та відео з камер спостереження. Начальник поліції Феліпе Сімао Гомеш зазначив, що смерть настала раптово через поєднання високої температури та речовин у крові. Сім’я Сілви стверджує, що вона не була залежною від наркотиків і могла вжити їх під примусом.

Пара, яка прожила разом майже 20 років, залишила доньку, про яку зараз піклується родина. Друзі описували їх як товариських, без схильності до наркотиків чи насильства у стосунках.

854
