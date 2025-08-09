Пара загинула, займаючись сексом в авто: що призвело до трагедії

Як секс в авто призвів до падіння з урвища і смерті пари / © Pixabay

Момент пристрасті закінчився трагедією, коли пара, яка займалася сексом в машині, впала в урвище. Закохані так сильно розгойдали автівку, що вона впала з 400-метрової скелі.

Про це пише Mirror.

42-річна Адріана Рібейро та її 26-річний хлопець Марконе Кардозу були на вечірці, коли зупинилися у відомому мальовничому місці на краю схилу висотою 1300 метрів, популярного серед дельтапланів.

Вони висадили брата Марконе та його дівчину і, залишившись наодинці, вирішили зайнятися коханням. Але, на жаль, пара обрала невдале місце для своїх пристрастей, оскільки під час сексу їхня машина впала з обриву. Автівка зірвалася з прірви, і оголені тіла пари випали з машини, яку знайшли біля підніжжя гори.

Слідчі підозрюють, що рухи пари всередині припаркованого автомобіля призвели до його зсуву та падіння з краю обриву.

26-річний хлопець Кардозу був батьком чотирирічної дитини від попередніх стосунків. Адріана Рібейро була розлучена і залишила двох дітей, хлопчика та дівчинку, від попередніх стосунків.

