Парад 9 травня у Москві: ще один президент відмовився їхати до Путіна

Парад у Москві / © Associated Press

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв не братиме участі в урочистостях у Москві, присвячених 80-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, які відбудуться 9 травня.

Про це повідомив помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков, пишуть росЗМІ.

«Надійшло таке повідомлення, що Алієв, на жаль, не прилетить. Пояснили це тим, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву», — сказав він.

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Також не приїде і президент Лаосу — як заявляє російська сторона, Тхонглун Сисуліт отримав позитивний тест на коронавірус і залишився вдома.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок до Москви на парад 9 травня.

Окрім того, повідомлялось, чи можливий масований ракетний удар 9 травня по Україні.