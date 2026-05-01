Парад без танків у Москві: експерти заявили про початок занепаду Путіна та перевагу України у війні

Парад у Москві / © Associated Press

Рішення Кремля прибрати важку техніку з параду до 9 травня на Красній площі є «принизливим зізнанням» у слабкості РФ. На думку західних аналітиків, це свідчить про те, що Україна може перехоплювати ініціативу у війні.

Про це йдеться у статті The Daily Mail.

Цьогорічне святкування у Москві радикально відрізнятиметься від традиційної демонстрації військової могутності. На четвертому році повномасштабної війни, яка виснажила ресурси РФ та забрала життя сотень тисяч окупантів, російське Міноборони офіційно підтвердило: військові училища, кадетські корпуси та колони техніки не братимуть участі у параді «через поточну оперативну обстановку».

Визнання неспроможності Кремля

Кір Джайлз із Chatham House у коментарі для The Daily Mail зазначив, що справжня причина скорочення параду ховається за лаштунками бойових дій.

«Будь-які пояснення дій Путіна так чи інакше зводяться до одного: нездатності Росії перемогти Україну. Це пряме визнання того, що Київ може завдати удару в саме серце Москви», — наголосив експерт.

За словами аналітиків, «м’ясні штурми» призвели до критичного дефіциту справних підрозділів, які могли б маршувати на площі, а постійні удари українських дронів на відстань до 1500 км зробили масові заходи в столиці РФ надто небезпечними.

Фронт розгортається проти Росії

Колишній офіцер британської армії Гаміш де Бреттон-Гордон у колонці для The Telegraph зауважив, що війна починає розгортатися проти агресора. Російські війська зазнають невідворотних втрат, які намагаються компенсувати погано підготовленими новобранцями.

Ключові фактори «приниження» Путіна:

Провал ППО

Навіть перекидання систем С-400 з фронту до Москви не дає Кремлю гарантій безпеки.

Економічний тиск

Через атаки дронів на нафтопереробні заводи видобуток нафти в РФ у квітні впав на 300 000-400 000 барелів на добу.

Кадрові проблеми

У штурмах дедалі частіше гинуть етнічні російські призовники, що раніше вважалося «червоною лінією» для внутрішньої стабільності РФ.

Падіння рейтингу та внутрішня тривога

На тлі військових невдач рейтинг довіри до Путіна, за даними лояльного до Кремля інституту ФОМ, впав до 71% — це найгірший показник за останні сім років. Крім того, голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна визнала, що зовнішні умови для експорту та імпорту «погіршуються на постійній основі».

Скорочений парад перестає бути лише символом безпеки — він стає публічним підтвердженням того, що Росія втрачає здатність захищати власну столицю та забезпечувати обіцяну диктатором стабільність.

На тлі підготовки до параду в Москві посилюється і тиск на російську інфраструктуру. Протягом квітня українські сили кілька разів били по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Путін заявив, що атаки на НПЗ нібито не створюють критичних загроз, але водночас назвав дії України «терористичними» та визнав, що ризики для інфраструктури залишаються.

