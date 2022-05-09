"Парад дітей, а де ж реальні частини" - експерт про "шоу", яке показували росіянам на 9 травня в Москві

"Парад дітей, а де ж реальні частини" - експерт про "шоу", яке показували росіянам на 9 травня в Москві

У Москві на параді 9 травня основну частину ходи склали курсанти російських училищ, а службовці військових частин РФ майже не брали участі у дійстві.

Також на Красній площі у Москві, де скасували проліт авіації, майже не було військової техніки.

Про це розповів білоруський опозиціонер, експерт Української інституції майбутнього Ігор Тишкевич у Facebook.

За його словами, на параді із російської військової техніки було лише вісім бойових машин піхоти (БМП) різних моделей, 12 танків, автомобільна техніка, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та "Іскандер". Це все сьогоднішнє дійство у Москві експерт назвав "парадом дітей".

"Реальні частини – зведена коробка від Таманської та Кантемирівської дивізій, Севастопольська бригада і все. Виникає запитання: а де ж реальні частини. Закінчилися, й навіть до параду не вистачило", – написав він.

За його словами, російські курсанти представляли "парадний розрахунок полку ВМС" та "парадний розрахунок ВДВ", а також прикордонні війська ФСБ та МНС.

Виняток склали інженерні частини, залізничні війська, які виконують завдання щодо розвитку БАМ, "казаки" та військова поліція, які не мають залишати позицій під Москвою.

Нагадаємо, в РНБО повідомили, чому у російських містах відмінили авіапарад.

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