Парад у Москві 9 травня 2026 року / © Associated Press

У столиці країни-агресорки Москві на «красній площі» завершився парад. Вперше з 2007 року він пройшов без військової техніки.

Про це пише російське «ліберальне» видання «Медуза».

Зазначається, що міністерство оборони країни-агресорки виправдовує відсутність техніки «поточною оперативною обстановкою». У параді також не беруть участь учні суворовських та нахімовського училищ.

Водночас, повітряну частину параду цього року не скасовано.

Із закордонних глав держав до диктатора Путіна приїхали лише його білоруська маріонетка Лукашенко, лідери Лаосу та Малайзії, а також ватажки невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Також до Москви прилетів словацький прем’єр Роберт Фіцо, але він заявляв, що на парад не піде.

Крім того, судячи по фото, в останній момент до Москви примчалися глави Казахстану Токаєв і Узбекистану Мірзійоєв.

Зауважимо, що парад тривав всього 45 хвилин. Окремою колоною там вперше офіційно пройшли солдати КНДР, які воювали в Курській області.

Тим часом, жителі Москви масово скаржаться на збій у роботі мобільного інтернету. За словами мешканців столиці, неможливо відкрити банківські додатки, месенджери, надіслати СМС та навіть сайти із так званого «білого списку».

Користувачі повідомляють, що деякі не працюють навіть телебачення.

Нагадаємо, що указ Зеленського про проведення параду в Москві викликав істерику серед російських так званих «Z-воєнкорів».

