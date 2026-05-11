Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

У столиці Росії 9 травня минув парад, до якого Кремль просив перемир’я. Диктатор РФ Володимир Путін висловив переконання, що перемога у війнах «завжди була і буде за Росією». Однак ситуація вказує на зовсім інше.

Про це пише видання WSJ.

«9 травня Путін дійсно побоювався атак українських далекобійних дронів, а це ще одна ознака того, що на п’ятому році війни ситуація може змінитися не на користь Росії», — пишуть журналісти.

Реклама

Рішення Путіна радикально скоротити масштаб заходу та відмовитися від звичного строю важкої бронетехніки стало публічним приниженням. Це підкреслює, зазначає видання, що війна проти України дедалі сильніше переміщується з поля бою до території самої РФ.

Окрім військового аспекту, на ситуацію тисне економічна стагнація, зростання цін та дефіцит імпорту, що робить наслідки війни для пересічних громадян дедалі відчутнішими.

«Лише перспектива великих втрат і можливої поразки змусить Путіна відмовитися від своїх імперських амбіцій в Україні та Західній Європі. Це найкращий спосіб закінчити війну на гідних умовах для України», — зазначається в статті.

Парад у Москві - що відомо

Нагадаємо, у Москві у суботу, 9 травня, минув парад на честь російського Дня перемоги, який вперше провели без військової техніки. Парад тривав всього 45 хвилин, що зробило його найкоротшим у сучасній історії. Цього року Кремль, схоже, надав пріоритет безпеці над традиційною демонстрацією сили.

Реклама

Путін, який з’явився на параді, викликав жорстокі глузування через свій виснажений та пригнічений вигляд. Російський опозиціонер Михайло Ходорковський назвав Путіна «глибоко наляканим, старіючим диктатором».

Противник російського президента Леонід Невзлін розцінив «скорочений» парад без військової техніки як символ послаблення хватки Путіна.

За його словами, Путін сам створив «становище, у якому головний ритуал зосереджений навколо одного старіючого чоловіка, що зменшується разом зі своїми здібностями».

Новини партнерів