Парад Путіна: роспропагандисти істерично відреагували на указ Зеленського

Парад в Москві / © Associated Press

Російські пропагандистські канали та так звані «воєнкори» нервово відреагували на указ президента України Володимира Зеленського, у якому йдеться про дозвіл Російській Федерації провести парад 9 травня на Червоній площі в Москві. В своїх постах вони назвають документ «приниженням» та «інформаційною спецоперацією».

Реакції російських пропагандистів та представників влади РФ зібрав Сергій Данилов із Центру близькосхідних досліджень.

Зокрема автор каналу «Рыбарь» Михайло Звінчук назвав публікацію координат «демонстративним приниженням»:

«Оприлюднення Києвом координат „квадрата безпеки“ на Червоній площі — це не миролюбність, а демонстративне приниження. Нам буквально показують, що проведення параду в столиці Росії тепер залежить від розчерку пера Зеленського і точності налаштувань їхніх польотних завдань. Це запрошення до гри, в якій у нас немає хороших ходів».

Пропагандист Олександр Коц поскаржився, що указ Зеленського обговорюють активніше, ніж саму підготовку до 9 травня, та назвав це «інформаційною спецоперацією»:

«Зеленський „дозволив“ нам провести парад. Цинізм зашкалює. Указ сформульовано так, ніби Україна є стороною, яка гарантує безпеку Москві. Найгірше те, що цей текст обговорюють активніше, ніж саму підготовку до 9 травня. Це чистої води інформаційна спецоперація з метою деморалізації».

Водночас у каналі «Военный Осведомитель» документ охарактеризували як «цілевказання під виглядом дипломатичного жесту»:

«Указ № 374/2026 — це, по суті, вказівка, загорнута в обгортку дипломатичного жесту. Чіткі координати кутів площі в офіційному документі — це прозорий натяк на те, що все інше, що не входить у ці метри, залишається під прицілом. Ситуація з безпекою неба над Москвою завтра буде критичною».

Пропагандистський канал «Старше Эдды» заявив про «психологічний тиск» на російську ППО та учасників параду:

«Зверніть увагу на координати. Вони не просто вказали площу, вони окреслили периметр. Це натяк: „Ми знаємо, де ви будете стояти“. Суто психологічний тиск на розрахунки ППО та учасників параду. Завтрашнє небо над Москвою буде найнапруженішим за всю історію».

Російський канал «Zаписки Vетерана» заявив, що сама поява дискусії про «дозвіл від Зеленського» вже є поразкою Росії в інформаційному полі:

«Те, що ми обговорюємо „дозвіл“ від Зеленського, — це вже поразка в інформаційній війні. Ворог малює нам кордони на нашій же площі, а ми відповідаємо: „Нам це не потрібно“. Треба було вимкнути цей шум ще на підході, а не давати йому стати головною новиною напередодні 9 травня».

Пропагандист Борис Рожин, який веде канал Colonelcassad, заявив, що указ нібито розрахований на західну аудиторію:

«Ця клоунада з указами розрахована на західного глядача, щоб продемонструвати „конструктивність“ Києва на тлі ініціатив Трампа. Насправді ж — це спроба закріпити за собою право атакувати будь-яку іншу точку Москви, крім тих метрів, що вказані в папірці».

На цьому тлі російська влада знову вдалася до істеричних заяв та погроз. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії «не потрібен чийсь дозвіл» для проведення параду. Своєю чергою представниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила Києву «масованим ракетним ударом» у разі спроби зірвати святкування.

Нагадаємо, 8 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ №374, у якому йдеться про дозвіл Російській Федерації провести парад 9 травня у Москві на Червоній площі. У документі зазначено, що рішення ухвалене «з гуманітарною метою» після переговорів з американською стороною.

В указі також йдеться, що від 10:00 9 травня територіальний квадрат Червоної площі буде «виключено з плану застосування українського озброєння». У тексті документа оприлюднили координати ділянки, які вказують на територію Червоної площі та прилеглі райони Москви.

