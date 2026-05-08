Парад у бункерному стилі: ексспівробітник СБУ розкрив, чому Кремль до смерті боїться 9 травня

Парад в Росії / © Associated Press

Напередодні 9 травня Москва входить у своє головне пропагандистське свято вже без колишнього розмаху. Цьогорічний парад буде значно скромнішим: без звичної помпи, з урізаним форматом та закликами до громадян дивитися дійство онлайн. Для Кремля такий крок є особливо болісним, адже десятиліттями цей день подавався як головний доказ сили та «історичної величності» Росії.

Про це розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі «24 Каналу».

Він пояснив, що така зміна формату — це не просто економія ресурсів, а серйозний удар по ідеологічному фундаменту РФ.

Для російського суспільства парад 9 травня давно перетворився на обов’язковий ритуал, який підтверджував незмінність держави. Якщо 2015 року на Красній площі демонстрували майже 200 одиниць техніки, то тепер картинка радикально змінилася. Замість «залізного кулака» росіянам пропонують фактично лише пішу ходу.

На думку Ступака, це похитне віру населення у всемогутність влади.

«Я думаю, це трішечки їх підкосить. Я не кажу, що це одразу стане чинником, який зруйнує російську владу. Але це те, на чому базується їхня стабільність», — наголосив експерт.

За його словами, проблема для Кремля полягає у тому, що культ перемоги працював навіть у часи найважчих економічних криз. Поки телевізор показував нескінченні колони танків, пересічний росіянин був впевнений — держава стоїть твердо. Тепер, коли картинка стала «усіченою», цей ефект зникає.

Ступак підкреслює, що психологічний зв’язок між владою та народом через цей ритуал починає руйнуватися.

«Їсти може бути нічого, за кордон не поїхати, але парад — це завжди. Діди воювали, "можем повторіть" — усе це є. А тут воно залишається, але вже в дуже усіченому, дуже маленькому вигляді», — пояснив він.

Ступак зазначає, що зараз Москва намагається виправдати такий формат безпековими питаннями, проте для внутрішнього споживача відсутність звичної військової потужності на головній площі країни має вигляд як явна ознака слабкості. Парад більше не виконує свою головну функцію — доводити силу, до якої в Росії звикли роками.

Парад у Москві — останні новини

Нагадаємо, вперше за 20 років нинішній парад 9 травня на Красній площі буде незвичним — без військової техніки та участі курсантів військових училищ. Натомість, втішили у Міноборони, у складі пішої колони пройдуть військовослужбовці військових вишів усіх видів і родів військ. У Кремлі це пояснили «поточною оперативною ситуацією».

Також перед парадом страхи «фюрера» Володимира Путіна лише зростають. Нібито через «погрози Києва» Кремль посилив «додаткові заходи безпеки» щодо диктатора на час святкування «Дня побєди».

