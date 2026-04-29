Парад у Москві 9 травня відбудеться без техніки: у РФ пояснили причину

Парад у Москві / © Associated Press

Реклама

9 травня 2026 року в Москві відбудеться військовий парад з нагоди 81-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, однак без традиційної демонстрації техніки.

Про це повідомили у Міністерстві оборони РФ.

Зазначається, що у складі пішої колони пройдуть військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів і родів військ. Водночас вихованці суворовських та нахімовських училищ, кадетських корпусів, а також механізована колона участі не братимуть.

Реклама

У російському оборонному відомстві пояснили таке рішення “поточною оперативною обстановкою”.

Під час трансляції параду обіцяють показати роботу військових, які виконують завдання у зоні бойових дій, а також тих, хто несе бойове чергування, зокрема у Ракетних військах стратегічного призначення, Повітряно-космічних силах та Військово-морському флоті.

Авіаційна частина параду, за даними Міноборони РФ, передбачає проліт пілотажних груп, а наприкінці заходу штурмовики Су-25 мають “розфарбувати небо” у кольори російського прапора.

Нагадаємо, що раніше Кім Чен Ин припер власний унітаз на парад до Китаю.

Реклама

Лідер КНДР боявся, що відходи його життєдіяльності вкрадуть ворожі спецслужби.

Новини партнерів