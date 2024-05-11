Парад у Москві 9 травня: яких "героїв" посадили поруч з Путіним – аналіз (фото)

З ким сидів президент РФ Володимир на параді на честь Дня перемоги у Москві.

Минулого року президент-диктатор Росії Володимир Путін спостерігав парад на День перемоги у Москві 9 травня в компанії ексспівробітників НКВС та КДБ. Цього разу поряд із ним вже посадили справжніх ветеранів – полковника Євгена Куропаткова, який був учасником Параду перемоги 1945 року та Олександру Альошину, яка підготувала понад два десятки снайперів. А от позаду диктатора Росії сиділи вже нові "герої" – учасники так званої "СВО". І тому вони обов’язково потрапляли в кадр.

Про це йдеться у дайджесті Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як з’ясували експерти, за спиною Путіна посадили старшого лейтенанта Чалима Чулдум-оола, майора Бориса Дудка та капітана Сергія Бачерікова.

Володимир Путін на параді у Москві 9 травня 2024 року / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Чулдум-оол (зліва) отримав звання "Героя Росії" за службу в 55-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді. Герой-окупант 15 грудня 2023 року неподалік селища Водяне Донецької області розстріляв із гранатометів дві машини з українськими військовими, а потім зі стрілецької зброї вбив "близько 10 солдатів ЗСУ". Про це особисто повідомляв очільник Республіки Тива Владислав Ховалиг.

А сама 55-та бригада відома тим, що у березні 2022 року контролювала село Ягідне Чернігівської області. Тоді окупанти зігнали 368 місцевих жителів до підвалу сільської школи, де люди 28 днів перебували в умовах, схожих на концтабір, 10 заручників померли.

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Борис Дудко (сидить у центрі - ред.) в Україні служив заступником командира 124-го окремого танкового батальйону Псковської 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, чиї військові причетні до насильства щодо мирних жителів Бучі на Київщині навесні 2022 року.

Сергій Бачеріков (праворуч від Путіна - ред.) служить у 27-й окремій бригаді РХБЗ. В Україні командував вогнеметною ротою. Звання "героя" отримав за те, що його підрозділ у серпні 2022 року допомагав прикривати втечу російської армії.

"У майбутньому цих та інших "героїв" (якщо виживуть) також посадять. За Путіним чи перед ним, – не важливо. Справедливість за злочини їх наздожене", - наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, політолог розібрав поведінку Путіна на параді у Москві 9 травня 2024 року.

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