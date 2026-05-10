Парад у Москві погубив авторитет Путіна і зробив диктатора "прохачем" — The Times

Парад у Москві 9 травня / © Associated Press

Рішення різко скоротити масштаби військового параду на Красній площі в Москві 9 травня через страх нападу з боку України стало ударом по авторитету російського президента Володимира Путіна.

Про це пише The Times.

За звичай, цей парад для Путіна був не просто демонстрацією російської військової могутності, а також можливістю привітати лідерів з усього світу. У той час, як Захід намагається ізолювати його, трибуна, повна президентів та прем’єр-міністрів, завжди була потужним сигналом того, що Росія все ще є глобальним гравцем.

Це також було можливістю звернутися до російського народу, щоб переконати населення держави-агресорки, що вторгнення в Україну успішно триває, а російські солдати «протистоять агресивній силі, озброєній та підтриманій усім блоком НАТО». В останні роки, як зазначає видання, це повідомлення було дедалі менш правдоподібним, але принаймні на один день воно могло здатися трохи менш фантастичним.

Цього року Москва була оточена системами протиповітряної оборони — від ракетних установок «Панцир-С», встановлених на вежах та дахах, до станцій радіоелектронної боротьби, що глушать безпілотники чи ракети, що наближаються.

Видання нагадало, що у російській столиці через попередження про атаку дронів регулярно закривають аеропорти, а мобільний інтернет періодично вимикають. На пересічних росіян також впливає застій російської економіки, зростання цін на продукти харчування та перебої з імпортом — побічні ефекти війни.

Як пише видання, Кремль явно намагається використати це на свою користь, зображуючи Київ винуватцем усіх негараздів. Дехто навіть вважає, що скорочення кількості учасників параду було маневром, щоб викликати обурення росіян самою думкою про те, що українці можуть завдати удару по Красній площі в день 9 травня

«Однак, для Путіна це чиста втрата. Це спростовує заяви про те, що війна йде добре. Оголошення Дональда Трампа про триденне перемир’я в бойових діях, яке супроводжувалося зухвалим указом Зеленського, що „дозволяє“ Путіну провести свій парад, може бути полегшенням для пересічних москвичів, але також змушує російського лідера виглядати прохачем», — наголошує The Times.

Нагадаємо, парад у столиці країни-агресорки Москві вперше від 2007 року пройшов без військової техніки. Із закордонних глав держав до диктатора Путіна приїхали лише його білоруська маріонетка Лукашенко, лідери Лаосу та Малайзії, а також ватажки невизнаних Абхазії та Південної Осетії.

