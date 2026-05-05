Парад важливіший за фронт: РФ забирає боєздатні частини з передової заради репетицій до 9 травня

Парад у Москві / © ТСН

Реклама

Кремль жертвує стійкістю фронту заради створення картинки «перемоги» на Красній площі.

Як повідомляє партизанський рух «АТЕШ» у Telegram, російське командування масово виводить найбільш боєздатних військовослужбовців з передової для участі в параді 9 травня.

Хаос на позиціях та «резерв» із поранених

За даними агентів руху, на Костянтинівському напрямку (зокрема у 4-й ОМБр та 103-му мотострілецькому полку) спостерігається масове виведення професійних військових у тил. Їх перекидають до Москви для багатоденних репетицій «шоу на трибунах».

Реклама

Натомість утримувати лінію фронту залишають непідготовлених новобранців, обмежено придатних, поранених та солдатів із низьким рівнем морально-психологічного стану.

Така ротація вже призвела до повного хаосу в обороні окупантів на цій ділянці.

Тактика «м’ясних штурмів» та рекордні втрати

Через дефіцит професійних кадрів тактика ведення бойових дій РФ зазнала деградації. Замість якісного планування операцій, командування намагається компенсувати нестачу фахівців кількістю.

«Кидють в атаки натовпи непідготовлених солдатів. Як результат — кількість „двохсотих“ та „трьохсотих“ різко зросла, а втрати б’ють рекорди», — зазначають в АТЕШ.

Реклама

Моральний дух на нулі

Серед окупантів, які залишилися в окопах, панують панічні настрої. Військові відкрито обговорюють системний провал командування, звинувачуючи Москву у «зливі» фронту заради парадного блиску. Солдати обурені, що їхні життя стали розмінною монетою для телевізійної картинки в центрі російської столиці.

Нагадаємо, у Москві нарешті відчули, що таке війна. Ударний безпілотник долетів до Москви та уразив багатоповерхівку у центрі — лише за три кілометри від будівлі Міноборони РФ та за шість кілометрів від Кремля. Аналітики кажуть, що це знакова подія на тлі підготовки Путіна до проведення параду 9 травня.

Новини партнерів