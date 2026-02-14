Параліч і смерть за лічені хвилини: що відомо про токсин, яким отруїли Навального

Олексій Навальний. / © Associated Press

Російську Федерацію вже давно звинувачують у використанні екзотичних отрут для вбивства своїх опозиціонерів — чи то отруйної речовини нервово-паралітичної дії «Новичок», чи то радіоактивних ізотопів плутонію.

Чи міг Олексій Навальний бути вбитий токсином отруйної жаби, розібралося Sky News.

Лікар з клінічної токсикології та фармакології кафедри Onze Lieve Vrouwe Gasthuis у Нідерландах Ерік Франссен каже, що цілком ймовірними є те, що «такі отрути цікаві для Росії, оскільки їх досить важко виявити».

«Тому що в лікарнях ми не виявляємо їх під час звичайного токсикологічного обстеження. Тож, можливо, це спосіб приховати інтоксикацію», - каже він.

Що відомо про отруту

Велика Британія та її союзники стверджують, що токсин був отриманий з еквадорської жаби-дереволаза. Він виробляється природним шляхом для відлякування хижаків.

За даними Sky News, цілком ймовірно, токсин, був виготовлений у лабораторії, а не отриманий безпосередньо з жаб. Відомо, що корінні племена Південної Америки використовували цю речовину у дротиках або духових рушницях під час полювання.

Для людей наслідки токсину смертельні. Ця отрута, яку описують як «одну з найсмертоносніших на землі», у 200 разів сильнішу за морфін. Вона викликає параліч, утруднене дихання та смерть.

Наслідки отруєння

«Ми не знаємо багато про ці токсини в організмі людини, оскільки, експериментувати з такими речовинами в реальному житті неможливо, тільки на тваринах. Але є повідомлення про те, що люди можуть померти через 10–20 хвилин після вживання певної кількості цих токсинів», — розповів лікар Франссен.

З його слів, речовина може потрапити до організму людини шляхом проковтування або ін’єкції.

«Це паралізує м’язи, зокрема, дихальні м’язи. Потім до крові надходить дуже низький рівень кисню. Через серцеву недостатність мозок більше не отримує кисню. Це може призвести до смерті», — пояснив він.

Побічними ефектами цих видів токсинів є нудота та блювання. Sky News наголошує, що опис доктора Франссена збігається з фотографіями тюремної камери Навального, де йому стало зле. На знімках чітко було видно блювоту.

Що відомо про дослідження біоматеріалу

У вересні минулого року вдова опозиціонера Юлія Навальна заявила, що у лютому 2024-го «вдалося отримати зразки біологічного матеріалу Олексія та безпечно вивезти їх за кордон».

«Лабораторії щонайменше у двох країнах дослідили зразки незалежно одна від одної. Ці лабораторії у двох різних країнах дійшли однакового висновку: Олексія вбили, точніше, його отруїли», — повідомила вона.

Доктор Франссен сказав, що таке тестування є можливим, адже можна виміряти рівень токсинів у тканинах. З його слів, зазвичай, коли люди помирають, то проводять розтини, а потім охолоджують тіло, аби щоб токсини не розкладалися в організмі людини після смерті.

«Це можуть бути легені, це може бути серце, це також може бути кров і сеча. Але також можна виявити не лише нативні препарати, а й метаболіти цих токсинів. Тож вони можуть довше залишатися в організмі», — пояснив він.

Смерть Навального

Міністерство закордонних справ Великої Британії разом із союзниками — Швецією, Францією, Німеччиною та Нідерландами 14 лютого заявило, що Навального отруїли речовиною, яку отримують з південноамериканських жаб.

Нагадаємо, у січні 2021-го Олексій Навальний повернувся до Росії з Німеччини, де лікувався після отруєння «Новичком», але його затримали під час проходження паспортного контролю. У серпні 2023-го політика засудили до 19 років колонії особливого режиму.

У грудні того ж року Навального перевели до виправної колонії на Крайній Півночі Росії, в Харпі. Заклад відомої своїми жорстокими умовами, де могло вмістити близько 1000 ув’язнених.

Олексій Навальний помер 16 лютого 2024-го. Російська влада пояснила, що він втратив свідомість після прогулянки. Офіційна державна посмертна експертиза показала, що причиною смерті став високий кров’яний тиск, спричинений хронічним порушенням серцевого ритму.