Паралізоване цуценя знову може ходити завдяки надрукованим на 3D-принтері гвинтам для хребта – фото

Паралізоване цуценя отримало "другий шанс на життя" і знову може ходити – після того, як його хребет був зафіксований гвинтами, надрукованими на 3D-принтері.

Про це пише New York Post.

Артур, шестимісячний копаку, не міг рухатися після того, як його кінцівки раптово ослабли і він впав. Його власниця Наталі Джонс відвезла його до ветеринарної лікарні Честергейтс у Честері, Велика Британія, де ветеринари зробили МРТ та рентгенівські знімки хребта.

Вони виявили, що частина хребта Артура була неправильно з'єднана між собою, що стискало спинний мозок і спричиняло втрату функцій кінцівок. Собаці провели чотиригодинну операцію, під час якої хірурги встановили в хребет виготовлені на замовлення 3D-друковані хребетні гвинти та хірургічний цемент.

Цуценяті зафіксували хребет гвинтами / Фото: Chestergates Veterinary Hospital

Зараз, через три місяці після операції, Артур повільно ходить і може "знову бути цуценям". Наталі сказала: "Це був довгий шлях, але за останній тиждень він почав гратися і ставати самим собою. Це найкраще відчуття – спостерігати, як він знову стає цуценям".

Цуценя Артур / Фото: Chestergates Veterinary Hospital

Головний ветеринарний хірург Росіо Орланді, який очолював команду, каже, що до операції стан Артура "був дуже серйозним". Він сказав: "Ці кісткові аномалії могли бути потенційно небезпечними для життя через те, наскільки близько вони розташовані до стовбура мозку. Використання технології 3D-друку підвищує точність цієї складної операції, яка минула успішно, значно покращивши прогноз Артура".

Цуценя Артур / Фото: Chestergates Veterinary Hospital

Нагадаємо, книга рекордів Гіннеса оголосила найвищого собаку у світі. Новим рекордсменом став німецький дог на кличку Кевін, зріст якого від лап до холки становить 0,97 м.

Читайте також: