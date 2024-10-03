Паралізований журналіст був змушений повзти до вбиральні у літаку з Польщі: що сталося

В авіакомпанії LOT заявили, що їхня політика не передбачає тримати у проході літака крісло колісне.

Кореспондент з питань безпеки BBC News Френк Гарднер був змушений повзти підлогою літака, щоби дістатися туалету під час перельоту з Варшави до Лондона. Журналіст назвав цей досвід надзвичайно незручним фізично і принизливим.

Про це Гарднер написав у колонці BBC News.

"Коли у понеділок я летів з Варшави назад до Лондона, мені довелося повзти підлогою літака, щоби дістатися туалету. Я паралізований з моменту, коли 20 років тому у мене вистрелили бойовики Аль-Каїди в Саудівській Аравії. Мій досвід під час цього польоту був надзвичайно незручним фізично і принизливи", – йдеться в публікації.

Він додав, що це було дуже принизливо – волоктися у костюмі по підлозі літака перед іншими пасажирами.

Як пояснив Гарднер, польська авіакомпанія LOT, яка виконує рейси до лондонського аеропорту "Хітроу" та з нього, заявила, що її політика не передбачає тримати у проході літака крісло колісне. Кореспондент назвав це неприйнятним для пасажирів з обмеженими можливостями, адже ці засоби пересування менші за дитячий візок і їх можна легко скласти та покласти до шафи чи на полицю над головою.

Водночас авіакомпанії British Airways, Easyjet та інші, якими журналіст нещодавно літав, мають крісла колісні на борту.

Гарднер висловив переконання, що така "політика" LOT є помилковою, але її нескладно виправити.

"Зараз 2024-й рік, а не 1970-й, і мене шокує те, що в британські аеропорти допускають авіакомпанії, які фактично заявляють: "Якщо ви не можете ходити, ви не зможете скористатися туалетом у наших літаках", – наголосив Гарднер.

Френк Гарднер зняв на фото, як йому довелося повзти до вбиральні у літаку / Фото: BBC News

У компанії LOT у коментарі BBC сказали, що "перепрошують за сумний досвід" і "за незручності та дискомфорт, спричинені відсутністю крісла колісного на борту". Авіаперевізник пояснив, що через "обмежений простір" на короткомагістральних рейсах немає крісел колісних на борту, але компанія розуміє "важливість доступності" і "активно тестує способи забезпечити крісла колісні на борту під час короткомагістральних рейсів".

Гарднер назвав заяву LOT непереконливою, адже у травні журналіст прямував літаком цієї авіакомпанії з Таллінна до Лондона, і там сталося те ж саме. Наземний персона категорично відкидав ідею про те, що літак повинен мати таке обладнання.

"На відміну від них, під час рейсу у понеділок бортовий персонал поводився фантастично. Вони були збентежені, перепрошували та допомагали, як могли. Вони заохочували мене поскаржитися на ситуацію, оскільки бачили, як це неправильно", – розповів кореспондент.

Він пригадав, що пережив щось схоже 12 років тому на Кенійських авіалініях. Після заяви Гарднера авіакомпанія вирішила проблему. Журналіст був здивований тим, що це питання довелося порушувати знову.

За словами чоловіка, Велика Британія приділяє багато уваги захисту прав людей з інвалідністю. Але Гарднер назвав "ганебним" те, що пасажири з інвалідністю, які вилітають з британських аеропортів, усе ще зазнають такої дискримінації.

До слова, у США літак авіаліній Delta Airlines змушений був повернутися через кілька хвилин після зльоту, бо у пасажирів масово з носа та вух пішла кров.

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