"Паралізує" без військових дій: заступник генсека НАТО розсекретив плани Путіна щодо Молдови

У Молдови є шанс мати краще життя в Європі.

Війська Російської Федерації не атакуватимуть Молдову військовим шляхом, а спробують паралізувати її гібридною війною.

Про це заявив румунський політик, спікер Сенату-верхньої палати парламенту Румунії, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана.

"Наразі немає безпосередньої загрози для Молдови, тому що Москва не змогла захопити Одесу і прийти до Придністров'я", - сказав Джоана, вказавши на інші ворожі дії Кремля.

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Румунський політик очікує, що гібридні дії Росії проти Кишинева можуть бути повторенням схем, які застосовувалися в інших країнах в останні роки.

"Наприклад, у 2006 році Кремль намагався використати весь свій арсенал гібридної війни в Чорногорії. Тепер подібне може бути в Молдові" , - сказав Джоана.

Він зазначив, що інструменти, які використовує Росія в Молдові, включатимуть спроби викликати хаос у діяльності органів державної влади, внутрішню дестабілізаційну діяльність через соціальні протести чи кібератаки.

"У Молдови є шанс вирватися зі своєї нинішньої стратегічної двозначності та мати краще життя в Європі", - сказав румунський політик, підкресливши, що членство Кишинева як в ЄС, так і в НАТО є реалістичним.

Нагадаємо, російсько-американський історик Юрій Фельштинський вважає, що рано чи пізно Росія почне військові дії в Молдові. За його словами, військова операція в Молдові для росіян є вкрай проблематичною і ризикованою, доки вони не проб'ють сухопутний коридор. Історик запевняє, що російські війська в Придністров'ї не в змозі самостійно вести військові дії, навіть проти молдовської армії.

Як повідомлялося, українська влада попередила Молдову про плани РФ здійснити державний переворот у Кишиневі.

Президент Володимир Зеленський розповів про докази того, що РФ планувала переворот у Молдові. За його словами, здійснити це можна лише за допомогою висадження десанту або використовуючи територію Придністров'я.

Президентка Мая Санду сказала, що мета цих дій — повалення конституційної та легітимної влади в Кишиневі на нелегітимну, проросійську, "щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції республіки та використати Молдову у війні проти України".

Новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан наголосив, що Придністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російський окупаційний контингент. Речан попередив, що у Молдові існують "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій".

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