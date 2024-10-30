Парамедик, який прибув на виклик, виявив, що загиблі – його брат і невістка (фото)

Його забрали з місця події.
Парамедик, якого відправили на місце автокатастрофи, виявив, що загиблими були його брат і невістка.
Про це пише Need To Know.
Аварія сталася у ніч проти неділі, 27 жовтня, на шосе в Ампере, Бразилія. Їхній Volkswagen Golf врізався в пікап Ford Ranger, коли вони виїжджали з однієї дороги на іншу.
Зіткнення призвело до того, що обидва транспортні засоби занесло, вони вдарилися в Toyota Corolla і опинилися в кюветі на відстані близько 50 м від нього.
Вони загинули на місці події.
Подружжя і восьмирічна дитина, які перебували у пікапі, були доправлені до місцевої лікарні з незначними травмами. Водій і його маленька дочка в Toyota не постраждали.
Член бригади швидкої допомоги виявив, що загиблі – його брат і невістка. Вбитому горем чоловікові допомогли його колеги і відвезли назад до міста.
Загиблих звали Пауліно Гонсалвес де Олівейра і Жанетта Матіаш дос Сантос. 58-річний Пауліно працював охоронцем у дитячому садку, а 51-річна Жанетта була кухаркою у місцевій державній школі.
Мерія Ампера оголосила триденну офіційну жалобу у зв'язку з трагедією.
Дочка Пауліно Келлі написала в соціальних мережах: "Сьогодні забрали частину мене. Біль, який я відчуваю за тобою, тату, робить моє серце важким. Кожен спогад – це дорогоцінне нагадування, яке я бережу. Твоя усмішка і твої обійми – це скарби, які я ніколи не забуду".
Влада розслідує причини автокатастрофи.
Нагадаємо, першу користувачку "капсули самогубця" знайшли мертвою у лісі зі "слідами задушення". Вона перебувала всередині капсули.
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