Парамедик, який прибув на виклик, виявив, що загиблі – його брат і невістка (фото)

Парамедик, якого відправили на місце автокатастрофи, виявив, що загиблими були його брат і невістка.

Про це пише Need To Know.

Аварія сталася у ніч проти неділі, 27 жовтня, на шосе в Ампере, Бразилія. Їхній Volkswagen Golf врізався в пікап Ford Ranger, коли вони виїжджали з однієї дороги на іншу.

Зіткнення призвело до того, що обидва транспортні засоби занесло, вони вдарилися в Toyota Corolla і опинилися в кюветі на відстані близько 50 м від нього.

Вони загинули на місці події.

Пауліно та Жанетта / Фото: Jam Press

Подружжя і восьмирічна дитина, які перебували у пікапі, були доправлені до місцевої лікарні з незначними травмами. Водій і його маленька дочка в Toyota не постраждали.

Член бригади швидкої допомоги виявив, що загиблі – його брат і невістка. Вбитому горем чоловікові допомогли його колеги і відвезли назад до міста.

Загиблих звали Пауліно Гонсалвес де Олівейра і Жанетта Матіаш дос Сантос. 58-річний Пауліно працював охоронцем у дитячому садку, а 51-річна Жанетта була кухаркою у місцевій державній школі.

Пауліно та Жанетта / Фото: Jam Press

Мерія Ампера оголосила триденну офіційну жалобу у зв'язку з трагедією.

Дочка Пауліно Келлі написала в соціальних мережах: "Сьогодні забрали частину мене. Біль, який я відчуваю за тобою, тату, робить моє серце важким. Кожен спогад – це дорогоцінне нагадування, яке я бережу. Твоя усмішка і твої обійми – це скарби, які я ніколи не забуду".

Влада розслідує причини автокатастрофи.

