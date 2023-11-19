Парамедикиня "Тайра" врятувала життя пасажиру у літаку - подробиці, фото

Юлія Паєвська врятувала життя пасажиру, з яким летіла у літаку.

Українська парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра" врятувала життя чоловікові, з яким летіла на борту літака. У чоловіка впав тиск – він впав і розбив потилицю.

Про це "Тайра" розповіла на своїй сторінці у Facebook.

"Пролітаючи над Гаваями зупинити неабияку кровотечу з серйозної рани на потилиці на висоті майже 11 км на швидкості 774 км/год, накласти пов'язку "Чепець" - done! Також емпіричним шляхом доведено, що електронний тонометр на такій висоті показує шопопало. Користуватись має сенс виключно механікою. Обнімаю. Бережіть голову", - йдеться у дописі.

"Тайра" з чоловіком, якому вона врятувала життя у літаку / Фото: Facebook/Юлія Паєвська

Нагадаємо, парамедикиню та волонтерку Юлію Паєвську звільнили з російського полону у червні 2022 року.

Окупанти захопили гуманітарну колону, яка прямувала до Маріуполя. Згодом Юлія Паєвська з’явилася на відео російських пропагандистських ЗМІ.

Читайте також: