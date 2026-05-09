Параноя диктатора вийшла на новий рівень: що охорона знімає з відвідувачів Путіна

Путін став боятись наручних годинників / © Associated Press

Ізоляція російського диктатора Володимира Путіна набуває дедалі комічніших і водночас жахливих форм. Федеральна служба охорони (ФСО) РФ запровадила нові безпрецедентні правила для тих нечисленних осіб, яким ще дозволено наближатися до тіла Путіна.

Про це пише Telegram-канал «Можем объяснить» із посиланням на два джерела.

Усі без годинників, окрім «своїх»

Як повідомляють джерела, від середини квітня чиновників, які йдуть на особисту аудієнцію до господаря Кремля, зобов’язали залишати за дверима не лише мобільні телефони (це правило діє вже давно), а й будь-які наручні годинники — як смарт-моделі, так і звичайні механічні.

Журналісти швидко знайшли підтвердження цієї інформації, проаналізувавши офіційні кремлівські відеозаписи. Наприклад, очільники російських регіонів, такі як губернатор Тамбовської області, раптово перестали носити свої улюблені хронометри на зустрічах із диктатором, хоча в повсякденному житті вони з ними не розлучаються. Так само з «голими» зап’ястями до Путіна тепер приходить і гендиректор «Камазу» Сергій Когогін, який до цього постійно хизувався масивними годинниками.

Щоправда, нові жорсткі вимоги діють не для всіх. Членів близького оточення Путіна, так званого «політбюро 2.0», ця заборона поки що не стосується. Старі друзі диктатора, як-от глава «Ростеха» Сергій Чемезов, з яким Путін товаришує понад 40 років, досі приходять у кабінет із годинниками на руці. А от «дрібним сошкам» тепер зась.

Найкумедніше те, що сам Путін, який, судячи з усього, став ініціатором цих змін, також намагається знімати власний годинник перед зустрічами. Проте одного разу пам’ять його підвела. Під час нещодавньої офіційної аудієнції з головою Чечні Рамзаном Кадировым диктатор забув зняти годинник і, усвідомивши помилку, просидів майже п’ять хвилин перед камерами, незграбно прикриваючи ліве зап’ястя рукою.

Життя в бункері — останні новини

Параноя кремлівського диктатора цілком обґрунтована, адже останнім часом його спокій постійно порушують українські дрони. Аби захистити власне життя, Путін наказав збудувати ще одне, нове кільце протиповітряної оборони навколо Москви, яке складається переважно з зенітно-ракетних комплексів «Панцир». OSINT-дослідники вже нарахували понад 100 таких систем у московському регіоні. Дійшло до того, що на картах «Яндекса» просто заблюрили улюблену резиденцію диктатора на Валдаї, яку також щільно оточили установками ППО.

Як стверджують джерела європейської розвідки, Путін тижнями не вилазить із підземних бункерів. Його страх бути отруєним чи вбитим досяг апогею після серії загадкових ліквідацій російських високопосадовців, зокрема вибуху авто генерала Фаніла Сарварова. Тепер особистим кухарям і найближчим охоронцям категорично заборонено мати при собі мобільні телефони.

Експерти зазначають, що така поведінка є класичним симптомом втрати контролю. Рейтинги російського президента стрімко падають, а елітні бюрократи та бізнесмени дедалі частіше висловлюють невдоволення нескінченною війною, яка з’їдає бюджет і відрізає Росію від світу. Навіть традиційний культ «побєдобєсія» не рятує: скасування парадів військової техніки на 9 травня та глушіння мобільного інтернету в Москві лише підкреслюють слабкість режиму та оборони.

Історики ж попереджають, що поліцейська держава, яку збудував Путін, не розвалюється поступово. Коли внутрішні тріщини між ФСБ, військовими та бюрократами стануть невідворотними, зміна влади в Росії відбудеться не на виборах, а раптово, жорстоко і зсередини, як це завжди траплялося в історії цієї країни.

