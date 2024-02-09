"Параноїдальні виправдання вторгнення": очільник МЗС Польщі відреагував на інтервʼю Путіна пропагандисту Карлсону

Радослав Сікорський шокований тим, що цього разу такі висловлювання розповсюдив американський журналіст.

Вже не вперше російський диктатор Володимир Путін звинувачує у розв'язанні Другої світової війни Польщу, атаковану Радянським Союзом 17 вересня 1939 року. Але шокує те, що цього разу ці висловлювання транслює американський журналіст.

Про це написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X (колишній Twitter), коментуючи інтервʼю Путіна ведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону.

"Російський диктатор Путін уже не вперше звинувачує у розв'язанні Другої світової війни Польщу, атаковану Радянським Союзом 17 вересня 1939 року. Ми звикли до параноїдальних виправдань російського вторгнення в Україну 2022 року. Що шокує, то це те, що цього разу їм допоміг американський журналіст", — написав Сікорський.

Нагадаємо, Путін в інтервʼю Карлсону заявив, що поляки змусили Гітлера напасти на них у 1939 році. Звісно, він же так вмовляв їх віддати Польщу. І йому, впевнений глава РФ, більше нічого не залишалося, крім як розпочати Другу світову війну.

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