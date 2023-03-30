Параноїдний Путін перебрався жити до Кремля через страх і стрес - The Mirror

Диктатор перебуває під охороною.
Президент Росії Володимир Путін переїхав до офісу в Кремлі, що добре охороняється. Все через стрес i війну в Україні. Донедавна він, як відомо, жив у підмосковній резиденції в Ново-Огарьово.
Про це пише The Mirror.
Так, в одному з інтерв'ю диктатор визнав, що під час недавнього візиту приймав лідера Китаю Сі Цзіньпіна у своїй кремлівській квартирі.
У розмові з журналістами він зазначив, що має тут квартиру, в якій останнім часом проводить багато часу.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що рішення Путіна жити поряд зі своїм кремлівським офісом безпосередньо пов'язане із війною.
Пєсков уточнив, що від початку війни в Україні Путін часто проводить час у кремлівській квартирі, бо має щільний робочий графік.
За наявною інформацією, квартира Путіна перебуває в Сенатському палаці, який спроєктував російський архітектор Матвій Казаков у 1776 – 1787 роках.
Нагадаємо:
- очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що російський диктатор Володимир Путіна мав значні проблеми зі здоров'ям, але чи живий він, чи ні - наразі точної відповіді немає.
- представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що у президента Російської Федерації Володимира Путіна спостерігаються ознаки шизофренії, він хворий морально і фізично. Скібіцький зазначив, що інформація про стан здоров'я російського президента приховується.
- видання The Sun з посиланням на витік електронних листів Кремля пише, що Путіна регулярно "напихають" всілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін’єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової залози, який йому нещодавно діагностували.
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