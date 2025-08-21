Досвідчена парашутистка навмисно не розкрила парашут — що відомо про причини трагедії (фото)

32-річна парашутистка загинула, не розкривши парашут

Джейд Дамарелл — 32-річна досвідчена парашутистка, яку називали «надзвичайною», умисно пішла з життя, стрибнувши з 4,5 км, наступного дня після розриву зі своїм хлопцем.

Про це свідчать матеріали розслідування, передає dailymail.

Під час 60-секундного вільного падіння у місті Шоттон-Кольєрі, що в Англії, загинула миттєво, передають свідки. Перед цим, рано-вранці, вона залишила записки, в яких просила вибачення у своєї родини.

Джейд Дамарелл — 32-річна досвідчена парашутистка Фото: dailymail

Жінка здійснила понад 500 стрибків, зокрема шість і напередодні трагедії.

«Спочатку вважали, що її смерть була трагічним нещасним випадком. Однак згодом стало відомо, що вранці того дня Дамарелл, всупереч своїй звичці, не одягла камеру GoPro. Крім того, вона не намагалася розкрити ні основний, ні запасний парашути, хоча обидва були в справному стані», — йдеться у повідомленні.

На слуханнях у суді було зазначено, що пані Дамарелл також не увімкнула автоматичний пристрій AAD, який автоматично розкриває запасний парашут, якщо стрибун не може це зробити.

Мати заявила, що її дочка «жила життям, наповненим досягненнями, пригодами, добротою, великодушністю та свободою». Вона додала, що Джейд «мала високі академічні успіхи та надихала людей навколо себе».

Додаткові подробиці та розслідування

Джейд раніше вона була одружена з соліситором Джеймсом Дамареллом, але пара розлучилася деякий час тому.

Відомо, що на момент смерті вона близько восьми місяців перебувала у стосунках із 26-річним колегою-парашутистом. У своїй короткій заяві він сказав, що їхні стосунки завершилися в ніч перед смертю Джейд.

Звіт Британської парашутної асоціації показав, що обидва парашути Джейд були в «хорошому стані», а під час шести стрибків попереднього дня все її обладнання працювало «як треба».

«Загибла зазвичай носила камеру GoPro, але в день інциденту вона її не одягла», — йдеться у звіті.

«Коли її запитали, чи увімкнено її AAD, вона підтвердила, що так. Загибла перебувала у вільному падінні близько 60 секунд або більше, перш ніж зіткнутися із землею. Розкриття основного або запасного парашута не відбулося. Рада вважає, що вона не зробила жодної спроби розкрити парашути», — додали фахівці.

