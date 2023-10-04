Париж кишить клопами — вони повзають у потягах і кінотеатрах: як реагує влада (фото, відео)

Останніми тижнями у Парижі почастішали випадки укусів клопами. Місцеві повідомляють про комах у готелях, метро і потягах.

За останні тижні кількість клопів у французьких потягах зросла. Користувачі соціальних мереж активно повідомляють про укуси та діляться відео та фотографіями вагонів, які кишать жуками.

Про це пише EuroNews.

Зазвичай проблема обмежувалася готелями та будинками, але, схоже, тепер вона поширилася і на систему паризького метро та деякі кінотеатри в столиці Франції.

Так, пасажир поїзда TGV з Марселя до Парижа минулого тижня повідомив провіднику поїзда про наявність клопів. Пасажирам у вагоні повідомили, що вони можуть вимагати повернення грошей за квиток. Того ж тижня було повідомлено про два інших інциденти в інших поїздах SNCF.

Спостереження не обмежилися лише поїздами SNCF. Минулої п’ятниці пасажирка, яка подорожувала з оператором недорогих потягів Ouigo, опублікувала відео на X (раніше Twitter), на якому була комаха, схожа на клопа, на її сидінні. Відео супроводжувалося написом "Ouigo, не забудьте продезінфікувати ваші поїзди, дякую".

Même dans le TGV y’a des punaises purée @OUIGO pensez a désinfecter vos trains, merci pic.twitter.com/PG72erKWLV — NaNa Afi (@_LaTogolaise) September 22, 2023

Ймовірно, проблема у Парижі поширилася навіть на паризьке метро. Так, водій на лінії 8 помітив наявність клопів у своєму салоні. Останнім часом в автобусах TCL у Ліоні також були виявлені клопи.

У паризьких кінотеатрах також повідомлялося про наявність клопів. Минулого місяця повідомлення про комах у кінотеатрі UGC у Парижі спричинило паніку в соціальних мережах. Так, після відвідування кінотеатру в Берсі-Віллідж, користувач Х опублікував фотографії укусів на своєму тілі, нібито отриманих під час перегляду там фільму.

#Cinema Les salles impaires en bas, @UGCcinemas @ugcdistribution de #Bercy Village sont infestées de punaises de lit, ATTENTION ‼️‼️‼️#Paris12

En DM ici, on vous remercie de l’info, mais PAS un mot de regret, ni aucune excuse. RIEN.

La direction du ciné ne traite PAS les salles. pic.twitter.com/VwPkBNlwEF — Nawal ⚡️ (@Nawal_) August 26, 2023

Пізніше кінотеатр опублікував вибачення перед клієнтами через пост на X, заявивши, що він запровадив надзвичайну процедуру після виявлення жуків, зокрема обробку парою при високій температурі.

Інші повідомлення про клопів були зроблені в кінотеатрах MK2 у Бобурі та Бібліотеці, а також в інших кінотеатрах UGC у Шатле-Ле-Аль, Нуазі-ле-Гран і Берсі чи Pathé Alésia.

Чи небезпечні клопи?

Згідно з нещодавнім звітом Національного агентства Франції з безпеки харчових продуктів, навколишнього середовища та гігієни праці Anses, між 2017 і 2022 роками більш ніж одна з 10 французьких домогосподарств стикалася з нашестям клопів.

Зростання таких випадків пояснюється збільшенням кількості подорожей і підвищенням стійкості клопів до інсектицидів.

Хоча клопи не поширюють хвороби, їхні укуси можуть викликати свербіж і дискомфорт, а комахи можуть швидко поширюватися. Боротися із зараженням може бути складно та дорого.

Усунення проблеми, яка, за словами Anses, впливає на домогосподарства з будь-яким соціально-економічним статусом, коштує в середньому 866 євро. Він рекомендує нехімічні методи обробки, такі як сильна спека або заморожування.

Що роблять для боротьби з проблемою клопів у Франції?

У листі, адресованому прем'єр-міністру Елізабет Борн, мерія Парижа закликала вжити заходів для боротьби з проблемою клопів у місті.

"Постільні клопи є проблемою громадського здоров’я, і про них слід повідомляти. Держава має терміново об’єднати всі зацікавлені сторони, щоб розгорнути план дій, відповідний цьому лиху, оскільки вся Франція готується прийняти Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року", — написав заступник мера міста Еммануель Грегуар.

Щоб запобігти поширенню проблеми в поїздах, SNCF каже, що проводить регулярне ретельне очищення та процедури проти шкідників, включаючи використання пасток та інсектицидів у важкодоступних місцях.

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