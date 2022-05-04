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Парламент Білорусі схвалив смертну кару за "замах на теракти"

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Парламент Білорусі схвалив смертну кару за "замах на теракти"

Associated Press

У Білорусі за "замах на теракт" передбачена смертна кара.

Сенатори Ради Республіки Національних зборів Білорусі ухвалили законопроєкт про зміну кримінального кодексу.

Про це повідомляє "Белта".

Так, найвища міра покарання передбачена за:

  • замах на скоєння вбивства представника іноземної держави або ж міжнародної організації з метою провокації міжнародних ускладнень;
  • замах на акт тероризму з застосуванням об'єктів атомної енергії, з використанням радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних або біологічних речовин;
  • замах на вбивство державного або ж громадського діяча.

Раніше повідомлялось, що проєкт Закону був підготовлений "з метою стримування на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю".

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