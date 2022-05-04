Парламент Болгарії підтримав допомогу Україні: зокрема там ремонтуватимуть українську військову техніку

Парламент Болгарії у середу проголосував за надання гуманітарної, фінансової та військово-технічної допомоги Україні.

Це рішення також включає ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах Болгарії.

Про це пише видання ВТА.

Рішення підтримали 200 депутатів з чотирьох партій урядової коаліції, а також колишня правляча партія ГЕРБ і "Рух за права і свободи". 16 депутатів проголосували проти.

У резолюції йдеться про:

Болгарія продовжуватиме підтримувати прагнення України до членства в ЄС;

надання допомоги українському народу, який тікає від війни;

сприяння експорту українського зерна через болгарський чорноморський порт Варна;

посилення енергетичного співробітництва загалом і зокрема постачання електроенергії та природного газу;

ремонт української військової техніки на болгарських ВПК;

продовження надання гуманітарної допомоги, особливо ліків, одягу та продуктів харчування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Президент зазначив, що Болгарія – серед тих держав, які принципово та швидко відреагували на російську агресію.

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