Парламент Болгарії підтримав допомогу Україні: зокрема там ремонтуватимуть українську військову техніку

Парламент Болгарії у середу проголосував за надання гуманітарної, фінансової та військово-технічної допомоги Україні.
Це рішення також включає ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах Болгарії.
Про це пише видання ВТА.
Рішення підтримали 200 депутатів з чотирьох партій урядової коаліції, а також колишня правляча партія ГЕРБ і "Рух за права і свободи". 16 депутатів проголосували проти.
У резолюції йдеться про:
- Болгарія продовжуватиме підтримувати прагнення України до членства в ЄС;
- надання допомоги українському народу, який тікає від війни;
- сприяння експорту українського зерна через болгарський чорноморський порт Варна;
- посилення енергетичного співробітництва загалом і зокрема постачання електроенергії та природного газу;
- ремонт української військової техніки на болгарських ВПК;
- продовження надання гуманітарної допомоги, особливо ліків, одягу та продуктів харчування.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Президент зазначив, що Болгарія – серед тих держав, які принципово та швидко відреагували на російську агресію.
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