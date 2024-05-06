Парламент Естонії назвав Московський патріархат інститутом, який підтримує військову агресію РФ

Парламент Естонії (Рійгікогу) визнав Московський патріархат інститутом, який підтримує військову агресію РФ проти України.

Про це повідомляється на сайті Рійгікогу.

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"Рійгікогу ухвалив заяву, в якій засудив дії Московського патріархату щодо виправдання та підтримки агресії Росії проти України та проголосив Московський патріархат установою, що підтримує військову агресію Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.

У заяві естонський парламент засуджує війну РФ проти України та незаконну анексію території, завойованої під час агресії, і зазначає, що терористичний режим Путіна, який погрожує ядерною зброєю, став найбільшою загрозою миру як у Європі, так і у всьому світі.

"Патріарх Кирило публічно підтримав агресію терористичного режиму Російської Федерації з моменту повномасштабної війни РФ проти України у 2022 році. Керівництво Московського патріархату та патріарх Кирило використовують ідеологію "русского мира" як інструмент розпалювання війни, за допомогою якої знищуються останні прояви демократії в Росії, мілітаризується російське суспільство та виправдовується агресія з метою розширення Російської Федерації на всі території, де історично домінувала Росія, включно з Україною", – йдеться в заяві Рійгікогу.

Згідно із заявою, Естонія як демократична держава виступає за свободу віросповідання. Але також зауважує, що в сучасному світі держава повинна захищати населення від терористичної та іншої ворожої пропаганди та від закликів до насильства.

"Захист від подібної пропаганди, в тому числі торкається і православних, які проживають в Естонії, незалежно від мови, національності або канонічної приналежності. З урахуванням попередньої діяльності Московського патріархату зберігається висока загроза впливу на населення в цьому псевдорелігійному контексті", – сказано в заяві.

Рійгікогу підкреслює, що оголошення Московського патріархату інститутом, що підтримує військову агресію Російської Федерації, стосується РПЦ як інституту та керівного органу, а не людей, які дотримуються православ'я.

Також Рійгікогу закликав міжнародну спільноту перешкоджати ворожій діяльності РПЦ.

Раніше в Естонії відповіли, чи висилатимуть військовозобов'язаних українців із протермінованими паспортами.

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