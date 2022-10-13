Парламент Іраку обрав нового президента через кілька годин після ракетного удару

У четвер, 13 жовтня, в парламенті Іраку обрали новим президентом країни курдського політика Абдула Латіфа Рашида. Вибори відбулися буквально через кілька годин після того, як дев'ять ракет вдарили по районах поблизу урядового кварталу, так званої "зеленої зони" Багдада, де розташований парламент.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Цього року Ірак вже тричі невдало намагався обрати нового очільника держави.

Країна пережила місяці політичного глухого кута після того, як впливовий шиїтський лідер Муктада ас-Садр минулого року став переможцем на парламентських виборах, але не зміг зібрати достатньо підтримки для формування уряду.

Ас-Садр відкликав своїх депутатів із парламенту, а в серпні оголосив, що покине політику. Це спровокувало найгірше насильство в Багдаді за багато років.

У результаті сьогоднішнього ракетного обстрілу, який стався, коли парламент збирався розпочати свою сесію, кілька мирних жителів і співробітників сил безпеки були поранені. Відповідальність за обстріл не взяло на себе жодне угруповання.

Перший тур голосування щодо кандидатури президента не набрав необхідної більшості у дві третини. Після другого туру перемогу отримав 78-річний Аблул Латіф Рашид. Він замінив на посту глави держави іншого іракського курда Бархама Салеха.

Рашид — інженер з британською освітою, який був міністром водних ресурсів Іраку з 2003 по 2010 рік. Він має 15 днів, щоб запросити кандидата від найбільшого парламентського блоку для формування уряду.

Незважаючи на те, що посада президента є переважно церемоніальною, голосування є ключовим кроком у політичному процесі Іраку, оскільки президент запрошує кандидата від найбільшого парламентського блоку сформувати уряд.

Відповідно до системи розподілу влади, розробленої для уникнення міжконфесійного конфлікту, президент Іраку є курдом, прем’єр-міністр – шиїтом, а спікер парламенту – сунітом.

Нагадаємо, у серпні цього року в столиці Іраку загинуло щонайменше 20 людей, а десятки було поранено під час заворушень за участі прихильників шиїтського шейха і політика Муктада ас-Садра, які пробилися до президентського палацу.

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