Парламент Ізраїлю підтримав рішення про смертну кару для терористів

Прапор Ізраїлю / © Reuters

Кнесет Ізраїлю схвалив у першому читанні урядовий законопроєкт, що передбачає запровадження смертної кари для терористів, які вбивають ізраїльтян.

За документ проголосували 39 депутатів, проти — 16, повідомляє The Times of Israel.

Окрім цього, підтримку отримали два альтернативні законопроєкти, подані депутатами від партій «Лікуд» і «Ісраель Бейтену». Результати голосування становили відповідно 36–15 і 37–14.

Законопроєкт передбачає обов’язкове призначення смертної кари у випадках, коли вбивство ізраїльського громадянина скоєне з націоналістичних або расистських мотивів. Також документ дозволяє військовим судам на Західному березі ухвалювати вироки простою більшістю голосів, а не одноголосно, і скасовує можливість пом’якшення покарання військовими командирами.

«Сьогодні ми зробили історичний крок до справжньої справедливості та посилення стримування терору», — заявила ініціатор законопроєкту Лімор Сон Хар-Мелех після голосування.

Після ухвалення законопроєкту міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір роздавав депутатам пахлаву. За кілька хвилин до святкування долучилися й працівники парламенту.

Цей жест мав символічний характер: пахлаву зазвичай роздають у палестинських районах після нападів на ізраїльтян. Таким чином, Бен Гвір продемонстрував «дзеркальну відповідь» — святкування ухвалення закону, який, за його словами, стане відплатою за теракти.

«Ті, хто вбивав, ґвалтував і викрадав наших синів і дочок, не заслуговують бачити світло дня. Їхнім вироком має бути смертна кара», — наголосив міністр.

Опозиційні фракції переважно проігнорували голосування — депутати від партій «Синьо-білі» та «Єш Атід» участі не брали.

У самій коаліції проти виступила партія «Дегель ха-Тора» від блоку «Об’єднаний юдаїзм Тори», а більшість депутатів від «ШАС» не з’явилися на засідання.

«Терорист має померти — на полі бою або в суді», — підкреслив лідер партії «Ісраель Бейтену» Авігдор Ліберман, чия фракція підтримала документ.

Тепер законопроєкт направлять до профільного комітету для підготовки до другого та третього читань. У разі остаточного ухвалення Ізраїль отримає механізм застосування смертної кари щодо засуджених за теракти — уперше в історії країни.

