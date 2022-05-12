Парламент Латвії дозволив знесення пам'ятника Визволителям Риги від німецько-фашистських загарбників.

За законопроєкт проголосували 68 депутатів Сейму, проти - 20.

Про це повідомляє Delfi.

Сейм проголосував за законопроєкт, який припиняє дію 13 статті латвійсько-російського договору, що забезпечує збереження меморіальних споруд. Таким чином, юридичну перешкоду для знесення усунуто, зазначає видання. Однак рішення про демонтаж пам'ятника може ухвалити ризька дума.

На початку квітня Сейм Латвії заборонив російським та білоруським громадянам отримувати дозвіл на проживання за інвестиції в економіку країни. До 30 червня 2023 року також припиняється видача первинних дозволів на тимчасове проживання у Латвії громадянам Росії та Білорусі.

Крім того, Сейм Литви запропонував виключити Росію з ПАРЄ через агресію в Україні.

У Києві демонтують пам'ятник російському та українському робітникам

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