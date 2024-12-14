Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президента Юн Сок Йоля

Південнокорейський парламент ухвалив законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Про це повідомили агентства KBS News та Yonhap.

За імпічмент проголосували 204 парламентарі, проти — 85, а троє утрималися. Хоча більшість членів правлячої Партії влади народу (People Power Party), до якої належить Юн Сок Йоль, відмовилися брати участь у голосуванні, це не завадило ухвалити рішення.

Це була вже друга спроба оголосити імпічмент президенту. Перше голосування завершилося безуспішно, адже більшість депутатів правлячої партії покинули зал засідань і не голосували.

Згідно з процедурою, Юн Сок Йоля тепер мають тимчасово відсторонити від посади. На цей час його обов’язки виконуватиме прем’єр-міністр Хан Док Су. Тим часом Конституційний суд протягом 180 днів повинен вирішити, чи позбавити президента посади остаточно, або ж відновити його повноваження.

Якщо суд затвердить імпічмент або президент сам піде у відставку, в країні мають відбутися нові вибори протягом 60 днів.

Сам Юн Сок Йоль заявив, що має намір "боротися до кінця". Президент наполягає, що його рішення про введення воєнного стану було необхідним для захисту країни та подолання політичної кризи, спричиненої опозицією, яка, за його словами, підриває демократичні принципи.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перепросив за введення воєнного стану. Він заявив, що "щиро шкодує", що викликав стурбованість громадськості.

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