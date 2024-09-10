Парламент Румунії хоче надати право військовим збивати російські безпілотники

У румунському парламенті планують розглянути законопроєкт, згідно з яким армії країни буде надано дозвіл збивати ворожі безпілотники, які порушують повітряний простір країни.

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Про це інформує Reuters.

Після порушення повітряного простору російським безпілотником парламентарі Румунії хочуть переглянути законодавство країни. Парламентарі можуть надати армію право збивати ворожі безпілотники, які порушили державний кордон, навіть у мирний час.

Агентство повідомляє, що відповідний законопроект румунці парламенту планують розглянути вже на наступній сесії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські БпЛА залетіли на територію Румунії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Румунії шукають місця, де міг впасти російський дрон.

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