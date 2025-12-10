Парламент Швейцарії обрав нового президента: що відомо про Гі Пармеліна

Президент Швейцарії Гі Пармелін

Швейцарський парламент обрав міністра економіки Гі Пармеліна президентом країни на 2026 рік. Відповідно до унікальної політичної системи Швейцарії, ця посада є ротаційною і щороку переходить до одного з семи членів Федеральної ради.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Винороб і досвідчений політик

66-річний Гі Пармелін є найдовше працюючим членом чинного уряду (Федеральної ради). Він представляє франкомовну частину Швейцарії та є членом правої Швейцарської народної партії.

Цікавий факт з його біографії: за фахом Пармелін — професійний винороб.

Він уже обіймав посаду президента у 2021 році. Цього року він був віцепрезидентом, а тепер, згідно з чергою, очолить державу. Його заступником та віцепрезидентом стане міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс, який, імовірно, стане президентом у 2027 році.

Місія: «приборкати» Трампа

Хоча посада президента у Швейцарії значною мірою є церемоніальною, наступний рік обіцяє бути насиченим. Саме Пармеліну, як міністру економіки, вдалося в середині листопада досягти важливої торговельної угоди зі США, знизивши мита на швейцарські товари з 39% до 15%.

Це сталося після того, як переговори його попередниці Карін Келлер-Зуттер із Білим домом зайшли в глухий кут, і Швейцарія ледь не отримала найвищі імпортні збори серед усіх промислово розвинених країн.

Першим серйозним випробуванням для нового президента стане січневий Всесвітній економічний форум у Давосі. Пармелін виголошуватиме вітальну промову на заході, який вперше з 2020 року особисто відвідає Дональд Трамп.

Нагадаємо, попередниця Пармеліна, Карін Келлер-Зуттер, запропонувала Зеленському розглянути Швейцарію, як майданчик для мирних переговорів на найвищому рівні.