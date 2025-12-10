- Дата публікації
Парламент Швейцарії обрав нового президента: що відомо про Гі Пармеліна
Новим президентом Швейцарії став чинний міністр економіки Гі Пармелін, для якого це буде вже другий президентський термін.
Швейцарський парламент обрав міністра економіки Гі Пармеліна президентом країни на 2026 рік. Відповідно до унікальної політичної системи Швейцарії, ця посада є ротаційною і щороку переходить до одного з семи членів Федеральної ради.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Винороб і досвідчений політик
66-річний Гі Пармелін є найдовше працюючим членом чинного уряду (Федеральної ради). Він представляє франкомовну частину Швейцарії та є членом правої Швейцарської народної партії.
Цікавий факт з його біографії: за фахом Пармелін — професійний винороб.
Він уже обіймав посаду президента у 2021 році. Цього року він був віцепрезидентом, а тепер, згідно з чергою, очолить державу. Його заступником та віцепрезидентом стане міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс, який, імовірно, стане президентом у 2027 році.
Місія: «приборкати» Трампа
Хоча посада президента у Швейцарії значною мірою є церемоніальною, наступний рік обіцяє бути насиченим. Саме Пармеліну, як міністру економіки, вдалося в середині листопада досягти важливої торговельної угоди зі США, знизивши мита на швейцарські товари з 39% до 15%.
Це сталося після того, як переговори його попередниці Карін Келлер-Зуттер із Білим домом зайшли в глухий кут, і Швейцарія ледь не отримала найвищі імпортні збори серед усіх промислово розвинених країн.
Першим серйозним випробуванням для нового президента стане січневий Всесвітній економічний форум у Давосі. Пармелін виголошуватиме вітальну промову на заході, який вперше з 2020 року особисто відвідає Дональд Трамп.
Нагадаємо, попередниця Пармеліна, Карін Келлер-Зуттер, запропонувала Зеленському розглянути Швейцарію, як майданчик для мирних переговорів на найвищому рівні.