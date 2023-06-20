Парламент Словаччини визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Парламент Словаччини визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти українського народу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", — написав Зеленський.

Напередодні Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу. Там наголосили, що визнають Голодомор як насильницький голод, що був навмисно спричинений режимом Сталіна в Україні в період 1932-1933 років, як злочин геноциду проти українського народу.

Голодомор — геноцид українського народу

2023 року відомо, що Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу понад 30 країн світу. 13 червня Люксембург визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом. Відповідну резолюцію ухвалила Палата депутатів.

У травні в Британії визнали Голодомор геноцидом українського народу. Нижня палата парламенту Великої Британії (Палата громад) одноголосно ухвалила це рішення.

В РФ і досі заперечують Голодомор як геноцид українського народу, починаючи з ухвалення заяв, що висловлюють протест проти його міжнародного визнання як злочину проти українців, та завершуючи публічним спаленням Національної книги пам’яті жертв Голодомору і руйнуванням пам’ятників жертвам Голодомору.

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