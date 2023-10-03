Парламент Вірменії ратифікував Римський статут: у Кремлі образилися на Єреван

Пєсков заявив, що Путіну не хотілося "відмовлятися від поїздок до Вірменії" через ухвалене рішення.

У Кремлі рішення парламенту Вірменії ратифікував Римський статут "надзвичайно ворожим" щодо Росії.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу у вівторок, 3 жовтня.

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"Вірменія чудово знає, що ми не є учасниками (Римського статуту - ред.), і Вірменія чудово знає рішення, яке важко укладається (МКС про видачу ордера на арешт Путіна - ред.), прийняте на підставі цього статуту. Ми знаємо, що в Єревані про це добре відомо. Це не те, що ми вітаємо", - сказав він.

Пєсков додав, що Путіну не хотілося "відмовлятися від поїздок до Вірменії" через ухвалене рішення парламенту країни.

"Мають бути серйозні розмови про пошук рішення. Росія продовжує вболівати серцем за вірмен Карабаха", - заявив він.

Нагадаємо, у вівторок, 3 жовня, парламент Вірменії ратифікував Римський статут, який зобов'язує виконувати рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна, якщо він в'їде на територію країни.

Додамо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої при президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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