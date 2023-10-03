Парламент Вірменії ратифікував Римський статут - зобов'язана арештувати Путіна

Тепер Вірменія повинна арештувати Путіна, як тільки він в'їде на територію цієї країни.

У вівторок, 3 жовтня, парламент Вірменії ратифікував Римський статут, який зобов'язує виконувати рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту російського-диктатора Володимира Путіна.

Про це повідмоляє Trend.az.

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Зазначається, що під час засідання парламенту опозиційні фракції "Вірменія" та "Честь маю" бойкотували обговорення Римського статуту та залишили зал, однак це не завадило отримати необхідну кількість голосів для ухвалення закону.

Видання News Armenia додає, що за рішення проголосували 60 депутатів, 22 виступили проти. Для схвалення проєкту необхідно було 54 голоси.

Додамо, що Вірменія підписала Римський статут ще 1999 року, але не ратифікувала його. І лише 1 вересня 2023 року уряд країни направив до парламенту проєкт ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Раніше повідомляли, що низка громадських і політичних сил закликали владу Вірменії вийти з ОДКБ та подати заявку до ЄС.

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