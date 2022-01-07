Парламенти Таджикистану та Киргизстану дозволили відправити військових до Казахстану для "придушення" протестів

Парламенти Таджикистану та Киргизстану дозволили відправити військових до Казахстану для "придушення" протестів

Киргизстан ухвалив подібне рішення з другої спроби.

Парламенти Таджикистану і Киргизстану все ж ухвалили рішення відправити своїх "миротворців" у складі ОДКБ для "придушення" протестів у Казахстані.

Про це повідомляють видання 24.kg та khovar.tj.

У п'ятницю, 7 січня, відбулося спільне засідання обох палат парламенту Таджикистану, на якому розглядалося одне питання: щодо направлення військових до Казахстану.

"Сьогодні відбулося засідання, на якому було розглянуто лише одне питання та надано згоду на використання Збройних Сил Республіки Таджикистан за межами країни для виконання міжнародних зобов'язань", - сказано в повідомленні.

Крім того, попри попередню відмову Киргизстан все ж також схвалив відправку військових до Казахстану в складі ОДКБ. За інформацією "Sputnik", "за" проголосували 69 депутатів, проти - 7.

Повідомляється, що ухваливши відповідне рішення парламент підтримав ініціативу президента Садира Жапарова. Засідання парламенту минуло за зачиненими дверима.

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Раніше у Киргизстані повідомляли, що мають намір відправити до Казахстану у межах ОДКБ 150 миротворців та 19 одиниць військової техніки.

Нагадаємо, у Казахстані на початку січня розпочалися протести через ціну на газ.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Уранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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